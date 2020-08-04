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Александру Гудкову все не нравится в новом клипе
Источник материала: Tut.by
Вышел клип на трек «Сноб», который записали DJ Groove и Александр Гудков. По сюжету ролика, Гудков стримит из модных московских заведений, но ему все не нравится: сервис, официанты, еда, дизайн, диджей, публика и напитки.
Клип вышел на YouTube-канале блогера Андрея Борисова, он же GAN_13_. В ролике также снялся актер Сергей Бурунов. Авторы написали, что этот трек — тонкий способ высмеять до неприличия актуальный на сегодняшний день человеческий порок. «Ведь в каждом из нас иногда проявляется манерный капризный сноб, которому все не то», — добавили они.
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Вышел клип на трек «Сноб», который записали DJ Groove и Александр Гудков. По сюжету ролика, Гудков стримит из модных московских заведений, но ему все не нравится: сервис,...
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