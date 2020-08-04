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Орда: социальная направленность госполитики — одно из важнейших достижений независимой Беларуси

04.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Орда: социальная направленность госполитики — одно из важнейших достижений независимой Беларуси

Социальная направленность государственной политики — одно из важнейших достижений независимой Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

«Сегодня во всех сферах — от развития предприятий, занятости, формирования цен до медицины и образования — во главе угла стоят интересы человека. Экономика нашей страны выстроена таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивалось благосостояние человека труда. Это и есть та социальная направленность, которой мы гордимся и которую обязаны сохранить», — сказал Михаил Орда.

По его словам, путь шоковых реформ, который предлагают некоторые, — это путь в никуда. «Развиваясь поступательно, мы смогли создать порядка 300 тыс. рабочих мест только за последнюю пятилетку. Смогли сохранить и приумножить гарантии для семей с детьми. Сохранили стабильность пенсионной системы. Удержать этот курс нам удалось даже в период пандемии. В то время как мировая экономика потеряла суммарно более 300 млн рабочих мест, мы сохранили наши производства и трудовые коллективы, обеспечили необходимое лечение людей, оказали социальную поддержку и помощь самым уязвимым категориям. В период пандемии на поддержку нуждающимся предприятиям из бюджета было направлено дополнительно Br500 млн, — подчеркнул председатель ФПБ. — И в дальнейшем решать вопросы, которые стоят в повестке дня, мы должны только эволюционным путем. Здесь должен быть исключительно прагматичный подход, а не эмоции и популизм».

https://www.belta.by/

 
 
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Социальная направленность государственной политики — одно из важнейших достижений независимой Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал...
 
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