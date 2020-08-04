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Владимир Караник: «Это правильный посыл – о том, что люди, цените то, что есть»

04.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы до малой родины было легче добраться, в стране развернули большую модернизацию дорог. Областные трассы – класса М и Е, продолжат наводить мосты и возьмутся за дороги регионального значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира.

Владимир Караник: «Это правильный посыл – о том, что люди, цените то, что есть»

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
На самом деле, поездив и посмотрев мир, ты понимаешь, что так далеко не везде. И вот это правильный посыл – о том, что люди, цените то, что есть. Цените то, что есть, и понимайте, что надо смотреть. Опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее.

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Люди в материале: Владимир Караник, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Чтобы до малой родины было легче добраться, в стране развернули большую модернизацию дорог. Областные трассы – класса М и Е, продолжат наводить...
 
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