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Владимир Караник: «Это правильный посыл – о том, что люди, цените то, что есть»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы до малой родины было легче добраться, в стране развернули большую модернизацию дорог. Областные трассы – класса М и Е, продолжат наводить мосты и возьмутся за дороги регионального значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
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Новости Беларуси. Чтобы до малой родины было легче добраться, в стране развернули большую модернизацию дорог. Областные трассы – класса М и Е, продолжат наводить...
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