ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина ударил по голове милиционера на избирательном участке в Минске

04.08.2020 20:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина ударил по голове милиционера на избирательном участке в Минске

На одном из избирательных участков в Октябрьском районе Минска мужчина напал на милиционера, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Сегодня, 4 августа, в обеденное время на избирательный участок Октябрьского района Минска пришел 43-летний мужчина. Внезапно он начал бить по закрытым входным дверям и разбил стекло. Очевидцы сразу же обратились в милицию.  

Сотрудники милиции прибыли на место происшествия и стали выяснять у мужчины причины его поступка. Во время разговора фигурант неожиданно ударил в голову одного из милиционеров.
Подозреваемый был в нетрезвом состоянии и от освидетельствования отказался. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На одном из избирательных участков в Октябрьском районе Минска мужчина напал на милиционера, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Сегодня, 4 августа, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика