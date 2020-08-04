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Мужчина ударил по голове милиционера на избирательном участке в Минске
Источник материала: ОНТ
На одном из избирательных участков в Октябрьском районе Минска мужчина напал на милиционера,
Сегодня, 4 августа, в обеденное время на избирательный участок Октябрьского района Минска пришел 43-летний мужчина. Внезапно он начал бить по закрытым входным дверям и разбил стекло. Очевидцы сразу же обратились в милицию.
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На одном из избирательных участков в Октябрьском районе Минска мужчина напал на милиционера, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Сегодня, 4 августа, в...
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