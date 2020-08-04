Мужчина ударил по голове милиционера на избирательном участке в Минске

Источник материала: ОНТ

На одном из избирательных участков в Октябрьском районе Минска мужчина напал на милиционера, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Сегодня, 4 августа, в обеденное время на избирательный участок Октябрьского района Минска пришел 43-летний мужчина. Внезапно он начал бить по закрытым входным дверям и разбил стекло. Очевидцы сразу же обратились в милицию.



Сотрудники милиции прибыли на место происшествия и стали выяснять у мужчины причины его поступка. Во время разговора фигурант неожиданно ударил в голову одного из милиционеров.

Подозреваемый был в нетрезвом состоянии и от освидетельствования отказался. Мужчину задержали.



Возбуждено уголовное дело.

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