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Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

04.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутренняя и внешняя политика, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса, развитие медицины. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса.

Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

Рассчитывать надо лишь на себя. ВВП экономики США упал на треть, Германии сократился на 12 %  до уровня 2011 года. У Испании минус 22 % это показатель 2002 года. Италия со своим минусом в 17 % скатилась в начало 90-х.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Так что надежда на заграничные инвестплюшки – фикция. А ведь именно на этом и спекулируют оппоненты власти. Про 300 тысяч новых рабочих мест за четыре года никто не говорит.

Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много сегодня говорят о том, в том числе и наши альтернативщики, что к нам хлынут инвесторы извне. Вот выборы сейчас нячэсныя правядуць, зэков выпустят, проведут честные выборы и инвестиции к нам хлынут. И если отдадим им свои предприятия, то Беларусь вообще превратится в райский уголок. Не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм. Мы и только мы сами сможем себя спасти.

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Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

Наш валовой продукт в первом полугодии сократился всего на 1,7 %. Радует, что в июне экономика уже добавила, хоть на одну десятую, но добавила. А экспорт товаров добавил почти 1,5 процентных пункта. Перелом негативной динамики наметился, нужно добавлять. И случилось это потому, что мы, не закрывшись, производили товар. И когда люди вышли, им нужен товар. А его нет, экономики были остановлены. Люди купили белорусское.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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