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Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни

04.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Усе рашэнні пра Беларусь, якія ўплываюць на Беларусь, – гэта Мінск, гэта Прэзідэнт, гэта наша вышэйшая заканадаўчая ўлада. Мы кантралюем сваю тэрыторыю, мы будуем сваю эканоміку, мы будуем сваю палітыку, як унутраную, так і знешнюю. І ў рэшце рэшт – гэта можа камусьці падацца пафасным – мы будуем свой беларускі свет. І ў нас сёння рэальна існуе наш беларускі лад жыцця.

Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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