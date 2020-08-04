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Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Игорь Марзалюк: мы строим свой белорусский мир, и сегодня у нас действительно есть наш белорусский образ жизни
Новости Беларуси. О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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