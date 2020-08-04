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«Это выбор, это важно для каждого из нас». Людмила Волчек рассказала, почему проголосовала досрочно на выборах Президента

04.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами – в наших посольствах и генеральных консульствах.

Первый голосующий пришел в первые минуты работы.

Трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек сделала свой выбор.

«Это выбор, это важно для каждого из нас». Людмила Волчек рассказала, почему проголосовала досрочно на выборах Президента

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:
У меня отпуск, я хочу уехать в деревню и заниматься своими домашними делами, доченькой и всеми возможными вопросами. Это выбор, это важно для каждого из нас.

«Это выбор, это важно для каждого из нас». Людмила Волчек рассказала, почему проголосовала досрочно на выборах Президента

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Люди в материале: Людмила Волчек

 
 
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000...
 
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