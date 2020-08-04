«Это выбор, это важно для каждого из нас». Людмила Волчек рассказала, почему проголосовала досрочно на выборах Президента

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах Президента стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10 утра открылись почти 6 000 участков по всей стране и за ее пределами – в наших посольствах и генеральных консульствах.

Первый голосующий пришел в первые минуты работы.

Трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек сделала свой выбор.





Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

У меня отпуск, я хочу уехать в деревню и заниматься своими домашними делами, доченькой и всеми возможными вопросами. Это выбор, это важно для каждого из нас.





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