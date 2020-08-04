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«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Модернизация в деревообрабатывающей отрасли Беларуси позволила увеличить объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина переработки выросла до 92,5. Это уровень скандинавских стран.
81 миллион рублей инвестиций. 75 новых высококвалифицированных рабочих мест. Шесть высокотехнологичных заводов. И переработка полумиллиона кубов древесины низкого качества. 156 тысяч тонн топливных гранул в год. И 20 миллионов долларов валютной выручки.
Александр Радкевич, оператор цеха по производству пеллет:
На этой линии перерабатывают как древесную щепу, полученную в результате дробления неликвидной древесины, так и отходы лесопиления.
Александр Радкевич:
Михаил Игнатик, директор Новогрудского лесхоза:
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И вот новая задача перед этим быстроразвивающимся сегментом отрасли – объединить усилия по четкому сбыту продукции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель прибавляет по 1,5 тонны. И белорусы могут попасть в точку.
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Новости Беларуси. Модернизация в деревообрабатывающей отрасли Беларуси позволила увеличить объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина...
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