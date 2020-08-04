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«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

04.08.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Модернизация в деревообрабатывающей отрасли Беларуси позволила увеличить объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина переработки выросла до 92,5. Это уровень скандинавских стран.  

Пеллетные заводы как раз и есть пример безотходной переработки.   

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

81 миллион рублей инвестиций. 75 новых высококвалифицированных рабочих мест. Шесть высокотехнологичных заводов. И переработка полумиллиона кубов древесины низкого качества. 156 тысяч тонн топливных гранул в год. И 20 миллионов долларов валютной выручки.  

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

Александр Радкевич, оператор цеха по производству пеллет:  
Тут надо думать, смотреть за монитором.   

Топливные гранулы в Новогрудском лесхозе начали получать в 2020 году. 4 тонны в час.   

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

На этой линии перерабатывают как древесную щепу, полученную в результате дробления неликвидной древесины, так и отходы лесопиления.   

Почему одни мебельные предприятия Беларуси терпят убытки, а другие успешно продают продукцию за рубеж?

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

Александр Радкевич:  
Линия высокотехнологичная. Входит в обязанности наблюдение. Если какая-то ошибка происходит, то на мониторах все высвечивается.  

Новый завод закрывает вопрос с отходами и низкосортной древесиной не только в Новогрудском лесхозе, но и пяти соседних.   

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

Михаил Игнатик, директор Новогрудского лесхоза:  
Нас уже начали как отрасль, как лесхоз узнавать в Европе. Мы спокойно выходим на европейские рынки.  

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«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

И вот новая задача перед этим быстроразвивающимся сегментом отрасли – объединить усилия по четкому сбыту продукции.  

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы массово начали производить пеллеты. Спрос в Европе огромный. Начнем конкурировать там друг с другом. Возьмите в одни руки реализацию продукции.  

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«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

Белорусскими пеллетами обогреваются в Италии, Дании, Финляндии, в Прибалтике. Белорусы хотят завоевать рынок Великобритании и Японии. В мире ежегодное потребление топливных гранул превышает 40 миллионов тонн.  

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

По оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель прибавляет по 1,5 тонны. И белорусы могут попасть в точку.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Радкевич, Михаил Игнатик

 
 
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Новости Беларуси. Модернизация в деревообрабатывающей отрасли Беларуси позволила увеличить объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина...
 
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