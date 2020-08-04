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«Беларусь – наша, любимая, а любимую не отдают»: основные тезисы послания Александра Лукашенко
04.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гибридные войны и короновирусные стрелы, отношения с союзниками и цифровые технологии. В послании народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свою программу действий на ближайшее время. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» в Минске Ольга Забелич.
Это – уже 20-е – послание было одним из самых лаконичных: всего полтора часа. Начал президент с международной обстановки: противоречий и конфликтов на политической карте. Пандемия выявила болевые точки мировой экономики. Лукашенко сообщил: на поддержку собственного реального сектора дополнительно направили больше 200 миллионов долларов.
Беларусь продолжит социально-ориентированный курс. Зарплаты будут расти, поддержка многодетных семей сохранится. Часть речи касалась будущего молодежи. Президент уверен: возможность для реализации в стране есть.
Инвестиции не должны быть ради инвестиций, а для конкурентной, прибыльной продукции. Поручение регионам: во всех областях каждый год нужно открывать минимум одно новое производство. А любые изменения должны исходить от простых людей, от станка. Если и проводить реформы, то терпеливо и вдумчиво. Начинать же необходимо с основного закона.
В послании Лукашенко во многом озвучил и свою предвыборную программу. Один из тезисов: судьба страны – в руках ее народа.
«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша! Она любимая. А любимую не отдают», – заявил президент.
«И вот это правильный посыл: люди, цените то, что есть. И понимайте, что, опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.
Послание белорусскому народу и парламенту ежегодное. Поэтому и задачи Лукашенко обозначал на год вперед. Но в 2020-ом – в год выборов президента – это стало планом развития для Беларуси на ближайшие пять лет.
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Гибридные войны и короновирусные стрелы, отношения с союзниками и цифровые технологии. В послании народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко...
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