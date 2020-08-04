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«Беларусь – наша, любимая, а любимую не отдают»: основные тезисы послания Александра Лукашенко

04.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гибридные войны и короновирусные стрелы, отношения с союзниками и цифровые технологии. В послании народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свою программу действий на ближайшее время. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» в Минске Ольга Забелич.

Это – уже 20-е – послание было одним из самых лаконичных: всего полтора часа. Начал президент с международной обстановки: противоречий и конфликтов на политической карте. Пандемия выявила болевые точки мировой экономики. Лукашенко сообщил: на поддержку собственного реального сектора дополнительно направили больше 200 миллионов долларов.

«Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить. Эпидемия оголила рынки и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши. Мы экспортно ориентированная страна и по сути вмонтированы в международные производственные связи. Сейчас ни в коем случае ничего нельзя разрушать. Нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на три-четыре процента ежегодно. Это будут среднемировые темпы роста», – заявил Лукашенко.

Беларусь продолжит социально-ориентированный курс. Зарплаты будут расти, поддержка многодетных семей сохранится. Часть речи касалась будущего молодежи. Президент уверен: возможность для реализации в стране есть.

«Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом. Особенно в этой страшной кризисной ситуации. У нас нет дикого социального расслоения общества. А все остальное зависит от работы экономики. Никаких секретов нет. Будем больше производить, продавать на экспорт востребованную продукцию, вырастет и благосостояние», – сказал Лукашенко.

Инвестиции не должны быть ради инвестиций, а для конкурентной, прибыльной продукции. Поручение регионам: во всех областях каждый год нужно открывать минимум одно новое производство. А любые изменения должны исходить от простых людей, от станка. Если и проводить реформы, то терпеливо и вдумчиво. Начинать же необходимо с основного закона.

«Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с основного закона. Возврат к Конституции 1994 года – это полный абсурд. Надо двигаться вперед. Это касается не только экономики, но и политики. Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы! У меня есть все – и хорошее, и плохое. Вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня – святое. Все!» – подчеркнул Лукашенко.

В послании Лукашенко во многом озвучил и свою предвыборную программу. Один из тезисов: судьба страны – в руках ее народа.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша! Она любимая. А любимую не отдают», – заявил президент.

«Когда выдергивают из речи президента какие-то фразы, начинают комментировать, оно все тонет в эмоциях и как-то извращается. А когда слушаешь прямую речь и особенно вживую, это придает сильный эмоциональный окрас, заряд и многое становится ясным», – прокомментировал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Субботин.

«И вот это правильный посыл: люди, цените то, что есть. И понимайте, что, опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Послание белорусскому народу и парламенту ежегодное. Поэтому и задачи Лукашенко обозначал на год вперед. Но в 2020-ом – в год выборов президента – это стало планом развития для Беларуси на ближайшие пять лет.



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Теги: Минск
 
 
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Гибридные войны и короновирусные стрелы, отношения с союзниками и цифровые технологии. В послании народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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