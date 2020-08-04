«Чувствовалось, что Президент как человек очень сильно переживает и за Беларусь, и за будущее страны». – Мнения о Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: ОНТ

Яркие и убедительные тезисы Александра Лукашенко не оставили в зале равнодушных. Даже те, кого журналисты привыкли видеть сдержанными и собранными, в этот раз не пытались скрывать эмоции перед камерами.

Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома: «То, что сходило с уст Президента, шло от души. Это невозможно было спокойно слышать. Это надо разделять то, что человек говорит».

Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Чувствовалось, что Президент как человек очень сильно переживает и за Беларусь, и за будущее страны. Для него это очень важно. Это не просто небезразлично, для него это – сама жизнь».

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Теперь только вперёд – на эмоциях, идеологически заряженные. Вперёд – к победе и светлому будущему нашей страны».

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Глава государства поставил чёткие и понятные задачи – это в первую очередь рост благосостояния нашего населения. Она неизменна на протяжении многих лет, и говорит о последовательности в принятии решений».

Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин: «Для нас, для белорусов, очень важно, чтобы наш Глава государства был такой, который будет создавать и далее сильную страну – сильный лидер».

Александр Ярошенко, глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»: «Я тоже человек эмоциональный, и когда про нашу Родину, про нашу судьбу говорится именно в таком ключе в такое судьбоносное время, это дорогого стоит».

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