«Чувствовалось, что Президент как человек очень сильно переживает и за Беларусь, и за будущее страны». – Мнения о Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Яркие и убедительные тезисы Александра Лукашенко не оставили в зале равнодушных. Даже те, кого журналисты привыкли видеть сдержанными и собранными, в этот раз не пытались скрывать эмоции перед камерами.
Леонид Заяц, председатель Могилёвского облисполкома:«То, что сходило с уст Президента, шло от души.Это невозможно было спокойно слышать. Это надо разделять то, что человек говорит».
Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Чувствовалось, что Президент как человек очень сильно переживает и за Беларусь, и за будущее страны. Для него это очень важно. Это не просто небезразлично, для него это – сама жизнь».
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: «Теперь только вперёд – на эмоциях, идеологически заряженные. Вперёд – к победе и светлому будущему нашей страны».
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:«Глава государства поставил чёткие и понятные задачи – это в первую очередьрост благосостояния нашего населения. Она неизменна на протяжении многих лет, и говорит о последовательности в принятии решений».
Марианна Щёткина, председатель Белорусского союза женщин:«Для нас, для белорусов, очень важно, чтобы наш Глава государства был такой, который будет создавать и далее сильную страну – сильный лидер».
Александр Ярошенко, глава Администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:«Я тоже человек эмоциональный, и когда про нашу Родину, про нашу судьбу говорится именно в таком ключе в такое судьбоносное время, это дорогого стоит».