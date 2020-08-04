Выборы-2020: досрочное голосование стартовало в Беларуси и в 36 странах мира

Источник материала: ОНТ

Говоря об избирательной кампании, Глава государства отметил: каждый, у кого есть право голоса, должен иметь возможность поучаствовать в выборах. Именно поэтому сегодня стартовало досрочное голосование. Свой выбор можно сделать заранее, не дожидаясь 9 августа. Участки открылись по всей Беларуси и в 36 странах мира.

Каждый совершеннолетний белорус может отдать голос за одного из пяти кандидатов в президенты Беларуси. Сделать это можно досрочно, не дожидаясь воскресенья и не жертвуя личными планами. Участки открыты ежедневно с 10 утра до 14 часов и с 16:00 до 19:00. Как показал первый день, урны заполняются довольно активно.

Зинаида Михайлова, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №2 г. Минска: «Выборы у нас назначены на 9 августа, это летний период, когда жители стараются выехать на дачу, куда-то отдохнуть, поэтому активно используют это время досрочного голосования и приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос».

Больше людей на участках ожидают ближе к вечеру. Правила остаются неизменными – бюллетень выдают при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Это может быть военный билет, служебное удостоверение работника госоргана, водительские права или студенческий билет. Правом досрочного голосования пользуются самые разные люди – ведь неравнодушие каждого сейчас – залог общего будущего.

В Беларуси открыты более пяти с половиной тысяч участков. Более 45 тысяч наблюдателей будут следить за тем, чтобы голосование проходило без нарушений.

Екатерина Дьяченко, наблюдатель участка для голосования №20 г. Минска: «Для наблюдателей организованы достаточно удобные места для проведения наблюдений. Нет препонов, нет запретов на желание выйти, допустим, всякие бывают моменты. Никто никого в дверях не держит».

Досрочно голосуют и за пределами Беларуси. В 36 странах образовано 44 участка. По три участка – в России и Польше, по два – в Латвии, Германии, США и Турции. Они расположены в зданиях белорусских посольств и генконсульств. Время и правила работы такие же, как и на территории Беларуси. Но поход на участок на последние часы лучше не откладывать: к примеру, в странах Евросоюза действуют довольно строгие ограничительные меры в отношении массовых мероприятий. Их обязаны соблюдать и участники белорусских выборов – маска и социальная дистанция среди прочего.

Станислав Василевский, временный поверенный в делах, советник посольства Беларуси в Нидерландах: «Мы ожидаем на нашем участке порядка 100-150 человек, и активность повышенная ожидается на участке во второй половине 9 августа, поэтому мы призываем и приглашаем избирателей проголосовать по возможности досрочно».

В России, по данным последней переписи, постоянно живут более полумиллиона белорусов. Избирательные участки сегодня открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Одними из первых, как правило, голосуют дипломаты и сотрудники посольства. Но есть и те, кто голосует досрочно по личным причинам.

Чтобы при голосовании был учтён голос каждого, напомним основные правила. Важно поставить любой знак в пустом квадрате только за одного кандидата либо в графе «Против всех». Бюллетень, в котором знак поставлен несколько раз или не поставлен вовсе, признаётся недействительным. Все, кто уже принял участие в голосовании, провели на участке не больше пары минут. Несколько минут вашего времени – и выбор, который решит судьбу нашей страны на ближайшие пять лет.

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