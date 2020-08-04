ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гендиректор текстильного холдинга: если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается и в Беларуси

04.08.2020 21:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.  

Гендиректор текстильного холдинга: если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается и в Беларуси

Евгений Пустовой, корреспондент:
Пора менять экспортный дресс-код. Время переговоров во фраках прошло, время воевать за сбыт. Красной дорожки для тканей из Могилева никто не стелет. Сами добрались до премиальных рынков.

Гендиректор текстильного холдинга: если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается и в Беларуси

Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного холдинга:  
Мы были на выставке в Японии, к нам, наверное, раз пять подходила одна и та же компания. Говорит: «А правда: у вас есть ткацкие станки, правда, вы это делаете? Это не в Китае?» Мы были в свое время в Соединенных Штатах Америки. Я сразу тоже сказал, что, если вы считаете, что весь текстиль делается в Китае, не верьте. Он делается в том числе и в Беларуси.  

Читайте также:

Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы

Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама

Люди в материале: Виктор Матиевич, Евгений Пустовой, Александр Лукашенко

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинская модель рассказала, что ее жестоко избили в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика