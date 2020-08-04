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По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мосты. Фанерный цех стал первым в эволюции предприятия. Спрос на широкоформатную фанеру в то время зашкаливал, рассказали в проекте «Сделано». Сегодня ее еще и ламинируют, увеличивая тем самым экспортный потенциал.
Сергей Ососов, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:
Сегодня по отдельным видам продукции завод на равных с европейскими гигантами. Модернизация – процесс непрерывный. Уже не за государственные, а за деньги предприятия, в свое время составили бизнес-план по реконструкции и лесопильного цеха.
Сергей Ососов:
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По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?
Новости Беларуси. Мосты. Фанерный цех стал первым в эволюции предприятия. Спрос на широкоформатную фанеру в то время зашкаливал, рассказали в проекте «Сделано»....
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