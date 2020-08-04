ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили

04.08.2020 22:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совет Республики должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили

Речь идет о защите интересов отечественных производителей, поддержке социально ответственного бизнеса, создании комфортных условий жизни на селе и обеспечении равномерного развития регионов.

Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы можем сказать, что государство сложилось, сформировалось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили. И не просто сохранить, а приумножить, развить для того, чтобы действительно наше государство осталось суверенным, независимым, доказало свою самоидентичность, государственность и действительно было безопасным, благополучным, мирным и независимым для всех наших граждан.

Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили

Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили

Сенаторам предстоит уделить пристальное внимание работе с молодежью. В том числе содействовать деятельности молодежного парламента.

Читайте также:

Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама

Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы

Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Сивец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Совет Республики должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уже в эту субботу на К.Маркса могут вернуться троллейбусы. Завтра её асфальтируют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика