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Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совет Республики должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о защите интересов отечественных производителей, поддержке социально ответственного бизнеса, создании комфортных условий жизни на селе и обеспечении равномерного развития регионов.
Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сенаторам предстоит уделить пристальное внимание работе с молодежью. В том числе содействовать деятельности молодежного парламента.
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Сергей Сивец: государство сложилось. Основная сейчас задача – сохранить то, что мы все вместе строили
Новости Беларуси. Совет Республики должен внести весомый вклад в реализацию положений Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию,...
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