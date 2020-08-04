Уже в эту субботу на К.Маркса могут вернуться троллейбусы. Завтра её асфальтируют

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот так сегодня выглядит ул. Карла Маркса после работ по замене самого старого участка канализационной сети в городе.





Все работы выполнены Водоканалом очень оперативно и качественно.





Уже завтра работники дорожно-эксплуатационного предприятия приступят к асфальтированию.





А в субботу движение троллейбусов на этом участке будет возобновлено.