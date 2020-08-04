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Уже в эту субботу на К.Маркса могут вернуться троллейбусы. Завтра её асфальтируют
04.08.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот так сегодня выглядит ул. Карла Маркса после работ по замене самого старого участка канализационной сети в городе.
Все работы выполнены Водоканалом очень оперативно и качественно.
Уже завтра работники дорожно-эксплуатационного предприятия приступят к асфальтированию.
А в субботу движение троллейбусов на этом участке будет возобновлено.
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Вот так сегодня выглядит ул. Карла Маркса после работ по замене самого старого участка канализационной сети в городе. Все работы выполнены Водоканалом очень...
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