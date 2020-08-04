Глобальное похолодание, из-за которого вымерли мамонты, вызвало извержения вулканов, а не падением метеорита - ученые

Источник материала: ОНТ

В новом исследовании говорится, что 13 тыс. лет назад Земля стремительно остыла из-за серии извержений вулканов, которые привели к падению средней глобальной температуры на 3°C, пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования в журнале Science Advance.

Ранее считалось, что планета могла охладиться из-за падения метеорита, однако новое исследование установило, что это не так. В основе предыдущих теорий были геологические находки, которые ошибочно считали скальными породами, прилетевшими из космоса. Но свежий анализ отложений пород показал, что они появились из недр Земли и попали на поверхность в результате мощных извержений.

Период глобального охлаждения известен как Поздний Дриас. Он ассоциируется с расселением ранних людей и вымиранием шерстистого мамонта.





А доктор Кеннет Бефус из Бэйлорского университета, соавтор исследования также добавил, что эти сигнатуры, скорей всего, были результатом крупных извержений в Северном полушарии, включая вулканы на Алеутских островах, в Каскадных горах и даже в Европе.

Период охлаждения длился около 1200 лет. Это слишком долго, чтобы быть вызванным одним событием. Эксперты подчеркивают, что вулканическое извержение как причина само по себе является инициирующим фактором, но для поддержания этого холодного периода были необходимы и другие изменения системы Земли – охлаждение океанов и увеличение снежного покрова.













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