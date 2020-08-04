|
Саснович обыграла Мертенс в первом матче турнира в Палермо и вышла в 1/8 финала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александра Саснович начинает и выигрывает. Белорусская теннисистка в первом матче основной сетки турнира в Палермо нанесла поражение грозной бельгийке Элизе Мертенс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча между 119-й и 23-й ракетками планеты длилась 1 час 24 минуты. И завершилась убедительной победой белоруски - 6:4, 6:1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александра Саснович начинает и выигрывает. Белорусская теннисистка в первом матче основной сетки турнира в Палермо нанесла поражение грозной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)