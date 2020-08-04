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Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

04.08.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Деревообработка – отрасль, в развитии которой всегда остаются перспективы, рассказали в проекте «Сделано». Это крупный сегмент экономики, требующий постоянных инвестиций. 

А всё начинается с бескрайних зеленых просторов.

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Этот пиломатериал в сухом виде будет через два дня доставлен в Польшу.  

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Гомельский район. Отсюда белорусский лес фурами уходит в Европу. Польша, Германия и дальше по маршруту – Нидерланды, Бельгия. 1 500 кубов каждый месяц. Древесину из-под топора не продают давно. Сушат – установили спецоборудование. Есть и новая польская линия.  

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Игорь Дегтярик, директор Гомельского опытного лесхоза:
В лесхозе вся древесина, которая поступает в цех, перерабатывается и куда-то отправляется. У нас даже на сегодня опилки, щепа полностью оправляются на экспорт.

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Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Продукцию не только экспортируют, хотя качественные белорусские пиломатериалы уже знают даже в Китае (контейнерный поезд преодолевает 7 тысяч километров за 14 дней). Приоритет все же белорусским мебельным гигантам. Излишки – на экспорт.  

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Даже щепу и опилки отправляют на экспорт. Как перерабатывают лес в гомельском лесхозе, а потом фурами продают в Европу

Переработать все до щепки и получить продукцию с высокой добавленной стоимостью можно только на современных производствах, внедряя технологии. И в Беларуси сделали ставку на модернизацию 10 крупных заводов.  

Люди в материале: Игорь Дегтярик

 
 
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Новости Беларуси. Деревообработка – отрасль, в развитии которой всегда остаются перспективы, рассказали в проекте «Сделано». Это крупный сегмент экономики,...
 
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