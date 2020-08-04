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«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Речица. На родине белорусских нефтяников, в десятке крупнейших предприятий именно деревообрабатывающее, рассказали в проекте «Сделано». Зародилось на заре ХХ века. И в XXI без модернизации вряд ли бы выжило.
Валерий Тулейко, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:
Полсотни новых рабочих мест появилось только с введением в строй нового производства синтетических смол. Этот компонент – чистое импортозамещение.
Удалось создать новые рабочие места – высокотехнологичные, а значит с достойной зарплатой, куда с удовольствием идет молодежь.
Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
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Новости Беларуси. Речица. На родине белорусских нефтяников, в десятке крупнейших предприятий именно деревообрабатывающее, рассказали в проекте «Сделано»....
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