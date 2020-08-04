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Кирилл Казаков: делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут

04.08.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Говорят «молодежь», а подразумевают мир гаджетов. Там и идет война за умы и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Казаков: делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут

Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Государственные СМИ (вообще СМИ, которые придерживаются традиционной методологии, подходов к тому, как вещать) – мы в интернете все равно умудряемся побеждать. Это касается не только телеканала СТВ, это касается всего пула государственных СМИ как информационных агентств, как телеканалов, как радиостанций, которые умудряются, сохраняя журналистскую честь, рассказывать людям правду. И Президент действительно подчеркнул и сказал, что мы никогда не опустимся до уровня Telegram-каналов (хотя Telegram-каналы разные бывают).

В этом году, делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут.

Люди в материале: Кирилл Казаков

 
 
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Новости Беларуси. Говорят «молодежь», а подразумевают мир гаджетов. Там и идет война за умы и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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