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Кирилл Казаков: делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Говорят «молодежь», а подразумевают мир гаджетов. Там и идет война за умы и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
В этом году, делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут.
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Кирилл Казаков: делая выбор, нужно обязательно подумать и проанализировать. Эмоции на этой неделе не помогут
Новости Беларуси. Говорят «молодежь», а подразумевают мир гаджетов. Там и идет война за умы и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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