|
В Марокко опрокинулся автобус: 12 человек погибли, 26 пострадали
Источник материала: ОНТ
В результате ДТП на западе Марокко, недалеко от города Агадир, опрокинулся автобус и погибли 12 человек. Об этом
Инцидент произошел в небольшом городке Имсуан. Всего в автобусе, который ехал по маршруту между городами Эль-Джадида и Тан-Тан, находились 48 пассажиров. В результате трагедии 12 погибли, также сообщается о 26 пострадавших, которых госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.
Специалисты разбираются в причинах ДТП. Согласно предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, когда попытался совершить сложный поворот.
Только за прошлый год, по данным официальной статистики Марокко, в дорожных авариях в стране погибли 3384 человека.
Фото: РИА «Новости» / Владимир Федоренко
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП на западе Марокко, недалеко от города Агадир, опрокинулся автобус и погибли 12 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на новостной сайт Alyaoum24....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)