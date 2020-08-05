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В Марокко опрокинулся автобус: 12 человек погибли, 26 пострадали

05.08.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Марокко опрокинулся автобус: 12 человек погибли, 26 пострадали

В результате ДТП на западе Марокко, недалеко от города Агадир, опрокинулся автобус и погибли 12 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на новостной сайт Alyaoum24.

Инцидент произошел в небольшом городке Имсуан. Всего в автобусе, который ехал по маршруту между городами Эль-Джадида и Тан-Тан, находились 48 пассажиров. В результате трагедии 12 погибли, также сообщается о 26 пострадавших, которых госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Специалисты разбираются в причинах ДТП. Согласно предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, когда попытался совершить сложный поворот.

Только за прошлый год, по данным официальной статистики Марокко, в дорожных авариях в стране погибли 3384 человека.


Фото: РИА «Новости» / Владимир Федоренко

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В результате ДТП на западе Марокко, недалеко от города Агадир, опрокинулся автобус и погибли 12 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на новостной сайт Alyaoum24....
 
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