На севере Китая молния эффектно ударила в линии электропередач (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Жители китайского города Шэньян, расположенного на северо-востоке страны, запечатлели редкие кадры, которые испугали и ошарашили их. Позже зрелище выложили Twitter.

Сильный ливень с грозами накрыл город. Автор видео собирался просто снять непогоду – там и без вспышек было на что посмотреть – но как раз в момент съемки молния ударила в линии электропередач, которые сработали как громоотвод.

Результатом удара стал ошеломляющий столб пламени, испугавший жителей города. Вскоре дождь затушил возгорание, а испытавшие облегчение очевидцы принялись выкладывать видео в интернет. Попутно сообщается, что никто не пострадал.





Фото: Felix-Mittermeier, Pixabay

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