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На севере Китая молния эффектно ударила в линии электропередач (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Жители китайского города Шэньян, расположенного на северо-востоке страны, запечатлели редкие кадры, которые испугали и ошарашили их. Позже зрелище выложили Twitter.
Сильный ливень с грозами накрыл город. Автор видео собирался просто снять непогоду – там и без вспышек было на что посмотреть – но как раз в момент съемки молния ударила в линии электропередач, которые сработали как громоотвод.
Результатом удара стал ошеломляющий столб пламени, испугавший жителей города. Вскоре дождь затушил возгорание, а испытавшие облегчение очевидцы принялись выкладывать видео в интернет. Попутно сообщается, что никто не пострадал.
Фото: Felix-Mittermeier, Pixabay
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Жители китайского города Шэньян, расположенного на северо-востоке страны, запечатлели редкие кадры, которые испугали и ошарашили их. Позже зрелище выложили Twitter....
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