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На севере Китая молния эффектно ударила в линии электропередач (ВИДЕО)

05.08.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На севере Китая молния эффектно ударила в линии электропередач (ВИДЕО)

Жители китайского города Шэньян, расположенного на северо-востоке страны, запечатлели редкие кадры, которые испугали и ошарашили их. Позже зрелище выложили Twitter.

Сильный ливень с грозами накрыл город. Автор видео собирался просто снять непогоду – там и без вспышек было на что посмотреть – но как раз в момент съемки молния ударила в линии электропередач, которые сработали как громоотвод.

Результатом удара стал ошеломляющий столб пламени, испугавший жителей города. Вскоре дождь затушил возгорание, а испытавшие облегчение очевидцы принялись выкладывать видео в интернет. Попутно сообщается, что никто не пострадал.


 

 

Фото: Felix-Mittermeier, Pixabay

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Жители китайского города Шэньян, расположенного на северо-востоке страны, запечатлели редкие кадры, которые испугали и ошарашили их. Позже зрелище выложили Twitter....
 
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