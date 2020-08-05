Источник материала: Новости Волковыска

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило перечень одноразовой пластиковой посуды, использовать и продавать которую в объектах общественного питания запрещается с 1 января 2021 года. Это сделано для замены пластика на бумажную или другую экоупаковку.

"С целью принятия дополнительных мер по сокращению использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды принято постановление, в соответствии с которым перечень одноразовой пластиковой посуды дополняется следующими позициями: вилки, ложки, ножи", – говорится в сообщении МАРТ.

Таким образом, с 1 января 2021-го в общепите запретят продавать и использовать пластиковые:

вилки;

ложки;

ножи;

палочки для размешивания напитков;

cтаканы;

тарелки;

трубочки (соломинки) для напитков;

упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;

чашки.

Запрет не касается изделий и предметов, изготовленных из бумаги и картона, дерева и иных материалов природного происхождения, а также из комбинированных материалов.