Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило перечень одноразовой пластиковой посуды, использовать и продавать которую в объектах общественного питания запрещается с 1 января 2021 года. Это сделано для замены пластика на бумажную или другую экоупаковку.
"С целью принятия дополнительных мер по сокращению использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды принято постановление, в соответствии с которым перечень одноразовой пластиковой посуды дополняется следующими позициями: вилки, ложки, ножи", – говорится в сообщении МАРТ.
Таким образом, с 1 января 2021-го в общепите запретят продавать и использовать пластиковые:
- вилки;
- ложки;
- ножи;
- палочки для размешивания напитков;
- cтаканы;
- тарелки;
- трубочки (соломинки) для напитков;
- упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
- чашки.
Запрет не касается изделий и предметов, изготовленных из бумаги и картона, дерева и иных материалов природного происхождения, а также из комбинированных материалов.