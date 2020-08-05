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«Не хотел стать стариком». Как грыжа заставила минчанина заняться собой и научила работать стоя
Источник материала: Tut.by
39-летний Сергей Краснопольский не скрывает, что зожником стал по воле случая: у него обнаружили межпозвонковую грыжу, дали направление на операцию. С того времени он сильно изменил свою жизнь без дополнительных вложений — фитнес-зала и даже бассейна. HEALTH.TUT.BY узнал, как минчанин стал ходить по 19 тысяч шагов в день и научился работать стоя.
«К 35 годам полностью рассыпался»
Пять лет назад Сергей жил обычной офисной жизнью и о том, чтобы как-то двигаться после работы, особо не думал. Все изменил новогодний корпоратив: ведущий вызвал минчанина на конкурс, в котором нужно было пронести девушку на спине вокруг елки. Первый круг прошел нормально, а вот на втором Сергей почувствовал боль в спине.
— Думал, поболит и перестанет, — вспоминает Сергей. — Но боль не отпускала: сразу делал зарядку, как посоветовали в поликлинике, — не помогло, даже разболелось сильнее, стало отдавать в заднюю поверхность бедра. Сделал МРТ, и обнаружилась грыжа межпозвонкового диска. К своим 35 годам полностью рассыпался и был почти недееспособным.
Медики сразу же предложили операцию, но Сергей к ней морально оказался не готов — попросил для начала пролечиться в больнице.
— За день до выписки стало совсем плохо: от препаратов открылась язва желудка с внутренним кровотечением. Операцию уже делать было нельзя, отправился «залечиваться» домой.
Уже там стал много читать и решил поправить здоровье самостоятельно — от операции отказался.
— Почему?
— Физически было больно, но угрозы для жизни формально не было, хотя медики и говорили, что буду под себя ходить. Конечно, я уточнил, можно ли будет экстренно прооперироваться. После положительного ответа дал себе полгода на реабилитацию.
«Где нахаживать 10 тысяч шагов?»
Свое восстановление Сергей начинал с зарядки и прогулок на небольшие расстояния: сначала ходил по дому, позже — медленно доходил до поликлиники. Признается, что поначалу строил маршруты от лавочки до лавочки, чтобы передохнуть. Постепенно прогулки становились продолжительнее.
— Я понял, что движения как такового в моей жизни до этого не было: в будни проснулся, поел, на машине на работу и домой. В офисе сидишь, потом дома за компьютером… Когда начал активно ходить, появилась первая проблема: где нахаживать 10 тысяч шагов?
Сейчас в любую погоду Сергей проходит в среднем 18−20 тысяч шагов в день. Сразу освоил маршрут на работу: начинал с того, что проходил несколько остановок без транспорта, потом стал ходить пешком 5 километров до метро. За четыре года сменил и офис, и квартиру, маршруты перестраивались, а привычка идти укоренилась.
— От машины отказался с того дня, как лег в больницу. Сейчас вожу редко, автомобиль мне в повседневной жизни не нужен.
«Расход» обуви стал заметно больше: за полтора-два месяца такой интенсивной ходьбы подошва стирается, приходится покупать новую обувь. В быту тоже произошли изменения: подъемы стали более ранними — в 5.30, больше часа уходит на обязательную зарядку. Комплекс упражнений в начале был лечебным, а после консультации с реабилитологом минчанин стал добавлять нагрузку и делать упражнения не только для спины.
Как ходьба и новые привычки повлияли на тело
Изменения коснулись и рабочего места: за время больничного Сергей протестировал с помощью домашнего стеллажа, как можно работать стоя. А потом смог организовать удобное для себя место и в офисе.
— Самая большая нагрузка на позвоночник при сидении. Я ее сократил, хотя, конечно, сижу, когда ем, что-то смотрю.
Зож-привычки поддержала и семья: две дочки часто выходят с папой на прогулки, а жена вместе с Сергеем ходит по утрам и вечерам — они работают в одном офисе. Расставили Краснопольские и приоритеты в пользу ночного сна: отбой у них до 23.00 — позвоночнику и организму надо время, чтобы отдохнуть.
Проверял спину Сергей последний раз около двух лет назад: чуда не произошло — грыжа на месте, но изменилась в размерах.
— С такой уже не отправляют на срочную операцию. Вся эта ситуация помогла взять себя в руки. Я не хотел стать стариком раньше времени, а с больной спиной чувствовал себя слишком немолодым.
— Что еще изменил такой образ жизни?
— Уже четыре года почти не болею. Даже без зала стало очень подтянутое тело — все сделала зарядка и ходьба, а они почти ничего не стоят. Главное перебороть этот период, когда кажется, что ничего не получается. Да, от домашних тренировок не будет быстрого результата, но со временем он появится.
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39-летний Сергей Краснопольский не скрывает, что зожником стал по воле случая: у него обнаружили межпозвонковую грыжу, дали направление на операцию. С того времени...
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