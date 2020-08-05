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Попробуйте понять, какие сцены из кино и сериалов теперь запрещены, а раньше были нормой. Тест

05.08.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году только отшельник не знает слова «толерантность». Иногда тренд на нее настолько силен, что это затрагивает уже давно полюбившиеся нам вещи. Не говорим, что так не должно быть, но эмоции это вызывает сильные: кому понравится, когда целые сцены из любимых сериалов становятся под запретом для показа. AFISHA.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы чувствуете современность, и ответить, какие сцены из сериалов и фильмов запретили, а какие — нет.

Хочу больше тестов AFISHA.TUT.BY!

 
 
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