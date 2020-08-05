Источник материала: Новости Волковыска

Задолженность Беларуси по предоставленным Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) кредитам в настоящий момент превышает 2,5 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.

Беларусь является основным заемщиком средств ЕФСР – с 2011 года ей было одобрено два кредита на цели бюджетной поддержки на общую сумму 5 миллиардов долларов.

"Остаток задолженности по ранее предоставленным кредитам составляет 2,56 миллиарда долларов США", – сообщили в российском Минфине.

Там отметили, что в 2016 году кредит был предоставлен в счет квоты РФ в фонде из-за того, что к моменту обращения за экстренной финансовой помощью лимит Беларуси уже был полностью выбран.

По информации Минфина Беларуси, сейчас внешний государственный долг страны составляет 18 миллиардов долларов: с начала года он увеличился на 5,3%.

Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник фонда – это взносы Российской Федерации в размере почти 90%.