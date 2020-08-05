Источник материала: Новости Волковыска

Краткую климатическую характеристику и прогноз погоды по территории Беларуси на август 2020 года подготовили специалисты Белгидромета. Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы.

В августе температура воздуха понижается от первой декады к третьей.

Средняя месячная температура воздуха в августе (климатическая норма) составляет от +16,2°С на северо-западе до +18,7°С на юго-востоке республики и по сравнению с июлем понижается на 0,7-1,5°С. Более чем в половине лет самой теплой бывает первая декада, примерно один раз в 3 года – вторая декада, раз в 7-8 лет – третья декада.

Самый теплый август был в 2010 году со среднемесячной температурой воздуха по Беларуси +20,8ºС, что на 3,5°С выше климатической нормы. Самым холодным был август 1987 года, когда среднемесячная температура составила +14,3°С, что на 3°С ниже климатической нормы.

В августе днем воздух обычно прогревается до +22..+25°С. Абсолютный максимум температуры воздуха (+38,9°С) зарегистрирован днем 8 августа 2010 года на метеостанции Гомель – это самая высокая температура, которая зафиксирована на территории Беларуси за весь период метеорологических наблюдений. Ночью температура воздуха обычно бывает +11..+14°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха в августе (-3,4°С) отмечен в ночь на 30 августа 1966 года на метеостанции Полесская.

Осень близко

В конце месяца средняя суточная температура воздуха на большей части территории страны переходит через +15°С в сторону понижения, лишь на юге страны этот переход осуществляется в первой пятидневке сентября. Примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа наблюдаются заморозки. Однако, на Полесье заморозки возможны и во второй декаде, а на осушенных торфяниках заморозки иногда наблюдаются и в первой декаде августа.

В среднем за месяц бывает 11-15 дней с дождем и выпадает 55-83 мм осадков (климатическая норма). В дождливые месяцы сумма осадков может достигать 2-4 месячных норм и составлять 142-329 мм, в засушливые годы в отдельных районах месячная сумма осадков может уменьшаться до 0-16 мм.

Максимальное количество осадков за сутки (146 мм) зафиксировано в Бобруйске в 1970 году. Грозовая деятельность в августе ослабевает, среднее число дней с грозами уменьшается до 4-7 дней. В августе в среднем в течение 1 - 4 ночей наблюдаются туманы.