ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Горой стояла за каждого работника». История династии, где мать и дочь - строители Минска

05.08.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Наша мама — это наша легенда», — рассказывают дочери Любови Зубарик, которая посвятила всю свою жизнь строительству. Она работала штукатуром на пятиэтажках Чижовки, вместе со своей бригадой раскачивалась в люльке на первых монолитных высотках Минска, всю жизнь училась, получила одну из высших наград БССР, стала почетным донором крови и в одиночку воспитала двух дочерей, одна из которых продолжила строительную династию. В канун Дня строителя REALTY.TUT.BY вместе с «Кнауф Маркетинг» отправился в гости к семье Любови Николаевны, чтобы поздравить ее и поговорить не только о работе. Так оно и вышло: это история не столько про стройку, сколько про достоинство, честность и искреннюю помощь людям.


Мы встречаемся с Любовью Николаевной и ее семьей на даче под Минском. Тут аккуратный дом, досмотренные огород и сад, а также уютная беседка, где нас — по сути, незнакомых людей — принимают невероятно тепло. И это вовсе не исключение из правил.

— Мама всегда была магнитом, таким маленьким солнцем. Все наши одноклассники и друзья постоянно были у нас в гостях и до сих пор поддерживают отношения с мамой, встречаются с ней даже чаще, чем мы. Они тепло называли ее «мама Люба» — как вы понимаете, задолго до появления этой песни. Да и сейчас они ее так зовут, — наперебой рассказывают дочери Любови Николаевны Алена и Анжела.


Справа — Алена, по центру — Анжела

И, судя по угощениям, которые приготовлены сегодня, — все это правда.
Но кроме пирогов, пирожных и ягод на столе также лежат трудовая книжка,
грамоты и вырезки из газет, которые сейчас и помогут нам перенестись
в середину прошлого века.


«Город строился, рабочие руки нужны были всегда»

Любовь Николаевна родилась в 1949 году в деревне Глыбов Краснопольского района Могилевской области. Там же закончила восьмилетнюю школу и в 14 лет поступила в училище на специальность штукатура в российском Рославле, которое окончила в 1965 году с красным дипломом. Потом два года работала по распределению в Смоленском районе и параллельно училась в вечерней школе, где получила среднее образование.


В конце июля 1968 года 19-летняя Люба в одиночку поехала в Минск, где у нее не было ни друзей, ни знакомых. Она с большой теплотой вспоминает свои первые впечатления от столицы, которая тогда действительно была похожа на «город-сад».

На тот момент у Любы уже был двухлетний опыт, четвертый разряд штукатура и партийный билет на руках. Поэтому в первый же день ее взяли на работу в стройтрест № 1 и дали общежитие. Рынок труда в Минске в те годы этому тоже способствовал. Город строился, рабочие руки нужны были всегда.


Сначала Любовь Николаевна работала в бригаде штукатуров на строительстве пятиэтажек в Чижовке, а дальше перешла в отделочники. Потом она вышла замуж и получила комнату в подменном фонде на нынешней улице Филимонова, что было на тот момент большим счастьем. Потом у нее родились дочери, и это не помешало ей отучиться на вечернем отделении в техникуме, окончить его с отличием, после чего ее назначили на должность мастера. Совмещая все это, она уходила на работу к 8 утра, а возвращалась к 11 вечера.

— А когда надо было срочно сдать объект, то и сверхурочно работали.
Особенно если это социально значимые объекты: детские сады и школы, — вспоминает она.

«Мама со своей бригадой всегда была первой»

Но иногда работала бригада Любови Зубарик сверхурочно и по другим причинам. Например, в 1974 году в Зеленом Луге достраивали три монолитные высотки. Но дома были не оштукатурены, что выглядело для людей очень непривычно. А еще — их было хорошо видно с дороги в аэропорт. Поэтому власти города торопили строителей, чтобы поскорей закрыть рваный бетон красивой декоративной отделкой фасада каменной крошкой.


Работа с каменной крошкой была не только физически тяжелой, но иногда и рискованной.

— В этих домах было по четыре глухие стены, на одной из которых мы застряли в люльке на 12 этаже. А стена же глухая — и никуда не выйдешь. «Висишь» и ждешь, пока электрик запустит механизм.


Но тяжелый труд и сверхурочная работа на этих домах неплохо оценивалась. В один из месяцев работникам заплатили около тысячи рублей (новые «жигули» тогда стоили около 5,5 тысячи). А в 1977 году за успехи в соцсоревновании Любовь Зубарик наградили Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Ей тогда было всего 28 лет.


— Мне тогда было семь лет, и я помню, как все соседи на Филимонова это
обсуждали. Мол, такая высокая награда, да еще в 28 лет. Мама со своей
бригадой всегда была первой, — говорит Анжела.

Алена же рассказывает, что мама всегда была максималисткой.

— Все знали: если Любовь Николаевна берется за объект — то проблем не будет. Да, она требовала от работников дисциплину и качество, но и горой стояла за каждого своего человека.

Сама Любовь Николаевна лишь скромно добавляет, что если что-то и делать, то
только хорошо и в срок.

— Главное — это уважение, сочувствие, взаимовыручка и помощь. Нужно всегда быть хозяином своего слова и не врать, — говорит она. Этим же принципам она учила и своих дочерей, а теперь и внуков.

«Мама всегда видела в нас личность»

Дочери рассказывают, что сколько себя помнят, мама постоянно была занята на работе и учебе. После техникума она поступила на заочное в нынешний БНТУ и окончила его по специальности «производство строительных изделий и конструкций». Работала начальником участка, позже ее избрали председателем профкома строительного управления.

— Мы со своей стороны старались соответствовать такой маме, ни в чем не подводить ее и в ответ радовать своими успехами в учебе и работе. Мама всегда видела в нас личность, очень доверяла во всем, всегда считалась с нашим мнением и говорила: "Делайте осознанно выбор во всем, в любом решении", — говорят Алена и Анжела.

Но оставалось в таком ритме жизни место и праздникам, которые тогда отмечали всегда вместе с друзьями и коллегами. А День строителя вообще проходил с размахом.

— Выезжали на природу семьями, готовили шашлыки. Да и сейчас собираемся каждый год во второе воскресенье августа, — говорит Любовь Зубарик.


А еще Любовь Николаевна всегда по выходным водила девочек не только в кино, Ботанический сад или парк Горького, но и показывала им новостройки Минска.

— Мама говорила: строится новое здание — поедем посмотрим. Она нам рассказывала про проект и про то, каким будет здание. Нам тоже было интересно было наблюдать, как растет и меняется город. Особенно приятно было осознавать, что наша мама принимает в этом участие, — рассказывает Алена.

«Если у людей горе — надо помогать»

В 1987 году Любовь Николаевна перешла работать в Госприемку (что-то вроде нынешней Главгосстройэкспертизы. — Прим. TUT.BY). А 7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение. Погибло много людей. Были разрушены целые города. На ликвидацию последствий направили специалистов и технику со всего СССР. Для обеспечения контроля качественного строительства в пострадавших районах Любовь Николаевну командировали в город Кировакан на три месяца.

— Вопрос «ехать или не ехать» даже не вставал. Мама сказала: там нужна помощь. А если у людей горе — надо помогать, — вспоминает Анжела.


В итоге командировка в Армению затянулась на несколько лет. Алена вспоминает, что мама глубоко переживала эту трагедию.

— Незабываемые впечатления оставили эти события во всей нашей семье. Книга «Цавт танем» (дословно переводится с армянского языка как «возьму твою боль на себя») с фотографиями разрушенных городов с памятными записями армянских коллег и просто людей, с которыми познакомилась мама за время работы в Армении, надолго заняла одно из важнейших мест в нашей домашней библиотеке. С блеском в глазах мама рассказывала, почему Ереван называют «розовым городом». Говорила, что города в Армении строили с облицовкой из розового камня вулканического происхождения — туфа розового цвета. Рассказывала, как это красиво, и говорила, что розовые города поднимутся снова! Было очень приятно, когда из Армении еще долгие годы нам присылали фрукты и конфеты коробками, — рассказывает Алена.


Записи и слова благодарности Любови Зубарик от коллег по возрождению Кировакана

Все эти события и сама среда, в которой росли дочери Любови, конечно же, повлияли на них. Сейчас Алена Занкевич — архитектор-дизайнер. А недавно она получила еще и диплом инженера-строителя. Страсть к постоянному движению вперед и к постоянному развитию передалась от мамы, говорит Алена.

Анжелика же увлекается предметным дизайном и вот так классно переделывает старую советскую мебель в доме под скандинавский стиль:


«В профессию я попала благодаря маме»

Алена говорит, что изменение и улучшение окружающей среды — одна из самых интересных и увлекательных сфер работы и жизни.

— Строители — создатели и творцы, люди, чьими руками воплощаются самые смелые идеи от проекта до реализации. Но строительство — это не только возведение, но и реставрация и ремонт старых зданий и строений. Один из недавних и интереснейших моих проектов — это трансформация старой мебельной фабрики на улице Кальварийской компанией «Белреконструкция» в новое пространство для
города. Во дворе фабрики разместилась Art Arena с фудкортом, развлечениями и сувенирными лавками, в зданиях фабрики уютные кофейни и рестораны, есть и башня с часами, и места фотозон с граффити.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

И это не первый проект Алены с компанией «Белреконструкция».

— Мне повезло быть частью этого проекта, повезло и в том, что в лице директора компании Сергея Владимировича Нестерова нашла не только единомышленника, но и увлеченного и творческого человека, с которым интересно и комфортно работать — это дорогого стоит.


Фото из архива Алены Занкевич

Дизайн и строительство для Алены — это огромная часть жизни, если не целая жизнь.

— И сейчас я понимаю, что в эту среду я попала действительно благодаря маме. Ведь я с самого детства точила ей карандаши и лезла под руки с расспросами, когда мама закапывалась в ворохе бумаг проектной документации. Я с гордостью всем говорю: я с детства на стройке!


Фото из архива Алены Занкевич

Сама же Любовь Николаевна в 90-е работала на руководящих должностях в нескольких коммерческих фирмах.

В 2004 году она вышла на пенсию, но продолжает заниматься стройкой на даче.


На День строителя, которому в этом году сто лет и который здесь традиционно отмечает вся семья, обязательно приедут друзья и коллеги.

— Строитель — это навсегда! — говорит Любовь Николаевна.

Партнер проекта:


Компания КНАУФ реализует широкую линейку строительных и отделочных материалов, а также предлагает комплектные системы для решения вопросов строительства. Продукция поставляется с заводов КНАУФ из Беларуси, России, Прибалтики, Германии, Дании.

Партнер проекта:


Компания КНАУФ реализует широкую линейку строительных и отделочных материалов, а также предлагает комплектные системы для решения вопросов строительства. Продукция поставляется с заводов КНАУФ из Беларуси, России, Прибалтики, Германии, Дании.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История семьи, где мать с 60-х годов строила новый Минск, а дочь продолжает ее дело сегодня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в августе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика