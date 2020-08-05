«Горой стояла за каждого работника». История династии, где мать и дочь - строители Минска

Источник материала: Tut.by

«Наша мама — это наша легенда», — рассказывают дочери Любови Зубарик, которая посвятила всю свою жизнь строительству. Она работала штукатуром на пятиэтажках Чижовки, вместе со своей бригадой раскачивалась в люльке на первых монолитных высотках Минска, всю жизнь училась, получила одну из высших наград БССР, стала почетным донором крови и в одиночку воспитала двух дочерей, одна из которых продолжила строительную династию. В канун Дня строителя REALTY.TUT.BY вместе с «Кнауф Маркетинг» отправился в гости к семье Любови Николаевны, чтобы поздравить ее и поговорить не только о работе. Так оно и вышло: это история не столько про стройку, сколько про достоинство, честность и искреннюю помощь людям.





Мы встречаемся с Любовью Николаевной и ее семьей на даче под Минском. Тут аккуратный дом, досмотренные огород и сад, а также уютная беседка, где нас — по сути, незнакомых людей — принимают невероятно тепло. И это вовсе не исключение из правил.

— Мама всегда была магнитом, таким маленьким солнцем. Все наши одноклассники и друзья постоянно были у нас в гостях и до сих пор поддерживают отношения с мамой, встречаются с ней даже чаще, чем мы. Они тепло называли ее «мама Люба» — как вы понимаете, задолго до появления этой песни. Да и сейчас они ее так зовут, — наперебой рассказывают дочери Любови Николаевны Алена и Анжела.



Справа — Алена, по центру — Анжела

И, судя по угощениям, которые приготовлены сегодня, — все это правда.

Но кроме пирогов, пирожных и ягод на столе также лежат трудовая книжка,

грамоты и вырезки из газет, которые сейчас и помогут нам перенестись

в середину прошлого века.





«Город строился, рабочие руки нужны были всегда»

Любовь Николаевна родилась в 1949 году в деревне Глыбов Краснопольского района Могилевской области. Там же закончила восьмилетнюю школу и в 14 лет поступила в училище на специальность штукатура в российском Рославле, которое окончила в 1965 году с красным дипломом. Потом два года работала по распределению в Смоленском районе и параллельно училась в вечерней школе, где получила среднее образование.





В конце июля 1968 года 19-летняя Люба в одиночку поехала в Минск, где у нее не было ни друзей, ни знакомых. Она с большой теплотой вспоминает свои первые впечатления от столицы, которая тогда действительно была похожа на «город-сад».

На тот момент у Любы уже был двухлетний опыт, четвертый разряд штукатура и партийный билет на руках. Поэтому в первый же день ее взяли на работу в стройтрест № 1 и дали общежитие. Рынок труда в Минске в те годы этому тоже способствовал. Город строился, рабочие руки нужны были всегда.





Сначала Любовь Николаевна работала в бригаде штукатуров на строительстве пятиэтажек в Чижовке, а дальше перешла в отделочники. Потом она вышла замуж и получила комнату в подменном фонде на нынешней улице Филимонова, что было на тот момент большим счастьем. Потом у нее родились дочери, и это не помешало ей отучиться на вечернем отделении в техникуме, окончить его с отличием, после чего ее назначили на должность мастера. Совмещая все это, она уходила на работу к 8 утра, а возвращалась к 11 вечера.

— А когда надо было срочно сдать объект, то и сверхурочно работали.

Особенно если это социально значимые объекты: детские сады и школы, — вспоминает она.

«Мама со своей бригадой всегда была первой»

Но иногда работала бригада Любови Зубарик сверхурочно и по другим причинам. Например, в 1974 году в Зеленом Луге достраивали три монолитные высотки. Но дома были не оштукатурены, что выглядело для людей очень непривычно. А еще — их было хорошо видно с дороги в аэропорт. Поэтому власти города торопили строителей, чтобы поскорей закрыть рваный бетон красивой декоративной отделкой фасада каменной крошкой.





Работа с каменной крошкой была не только физически тяжелой, но иногда и рискованной.

— В этих домах было по четыре глухие стены, на одной из которых мы застряли в люльке на 12 этаже. А стена же глухая — и никуда не выйдешь. «Висишь» и ждешь, пока электрик запустит механизм.





Но тяжелый труд и сверхурочная работа на этих домах неплохо оценивалась. В один из месяцев работникам заплатили около тысячи рублей (новые «жигули» тогда стоили около 5,5 тысячи). А в 1977 году за успехи в соцсоревновании Любовь Зубарик наградили Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Ей тогда было всего 28 лет.





— Мне тогда было семь лет, и я помню, как все соседи на Филимонова это

обсуждали. Мол, такая высокая награда, да еще в 28 лет. Мама со своей

бригадой всегда была первой, — говорит Анжела.

Алена же рассказывает, что мама всегда была максималисткой.

— Все знали: если Любовь Николаевна берется за объект — то проблем не будет. Да, она требовала от работников дисциплину и качество, но и горой стояла за каждого своего человека.

Сама Любовь Николаевна лишь скромно добавляет, что если что-то и делать, то

только хорошо и в срок.

— Главное — это уважение, сочувствие, взаимовыручка и помощь. Нужно всегда быть хозяином своего слова и не врать, — говорит она. Этим же принципам она учила и своих дочерей, а теперь и внуков.

«Мама всегда видела в нас личность»

Дочери рассказывают, что сколько себя помнят, мама постоянно была занята на работе и учебе. После техникума она поступила на заочное в нынешний БНТУ и окончила его по специальности «производство строительных изделий и конструкций». Работала начальником участка, позже ее избрали председателем профкома строительного управления.

— Мы со своей стороны старались соответствовать такой маме, ни в чем не подводить ее и в ответ радовать своими успехами в учебе и работе. Мама всегда видела в нас личность, очень доверяла во всем, всегда считалась с нашим мнением и говорила: "Делайте осознанно выбор во всем, в любом решении", — говорят Алена и Анжела.

Но оставалось в таком ритме жизни место и праздникам, которые тогда отмечали всегда вместе с друзьями и коллегами. А День строителя вообще проходил с размахом.

— Выезжали на природу семьями, готовили шашлыки. Да и сейчас собираемся каждый год во второе воскресенье августа, — говорит Любовь Зубарик.





А еще Любовь Николаевна всегда по выходным водила девочек не только в кино, Ботанический сад или парк Горького, но и показывала им новостройки Минска.

— Мама говорила: строится новое здание — поедем посмотрим. Она нам рассказывала про проект и про то, каким будет здание. Нам тоже было интересно было наблюдать, как растет и меняется город. Особенно приятно было осознавать, что наша мама принимает в этом участие, — рассказывает Алена.

«Если у людей горе — надо помогать»

В 1987 году Любовь Николаевна перешла работать в Госприемку (что-то вроде нынешней Главгосстройэкспертизы. — Прим. TUT.BY). А 7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение. Погибло много людей. Были разрушены целые города. На ликвидацию последствий направили специалистов и технику со всего СССР. Для обеспечения контроля качественного строительства в пострадавших районах Любовь Николаевну командировали в город Кировакан на три месяца.

— Вопрос «ехать или не ехать» даже не вставал. Мама сказала: там нужна помощь. А если у людей горе — надо помогать, — вспоминает Анжела.





В итоге командировка в Армению затянулась на несколько лет. Алена вспоминает, что мама глубоко переживала эту трагедию.

— Незабываемые впечатления оставили эти события во всей нашей семье. Книга «Цавт танем» (дословно переводится с армянского языка как «возьму твою боль на себя») с фотографиями разрушенных городов с памятными записями армянских коллег и просто людей, с которыми познакомилась мама за время работы в Армении, надолго заняла одно из важнейших мест в нашей домашней библиотеке. С блеском в глазах мама рассказывала, почему Ереван называют «розовым городом». Говорила, что города в Армении строили с облицовкой из розового камня вулканического происхождения — туфа розового цвета. Рассказывала, как это красиво, и говорила, что розовые города поднимутся снова! Было очень приятно, когда из Армении еще долгие годы нам присылали фрукты и конфеты коробками, — рассказывает Алена.



Записи и слова благодарности Любови Зубарик от коллег по возрождению Кировакана

Все эти события и сама среда, в которой росли дочери Любови, конечно же, повлияли на них. Сейчас Алена Занкевич — архитектор-дизайнер. А недавно она получила еще и диплом инженера-строителя. Страсть к постоянному движению вперед и к постоянному развитию передалась от мамы, говорит Алена.

Анжелика же увлекается предметным дизайном и вот так классно переделывает старую советскую мебель в доме под скандинавский стиль:





«В профессию я попала благодаря маме»

Алена говорит, что изменение и улучшение окружающей среды — одна из самых интересных и увлекательных сфер работы и жизни.

— Строители — создатели и творцы, люди, чьими руками воплощаются самые смелые идеи от проекта до реализации. Но строительство — это не только возведение, но и реставрация и ремонт старых зданий и строений. Один из недавних и интереснейших моих проектов — это трансформация старой мебельной фабрики на улице Кальварийской компанией «Белреконструкция» в новое пространство для

города. Во дворе фабрики разместилась Art Arena с фудкортом, развлечениями и сувенирными лавками, в зданиях фабрики уютные кофейни и рестораны, есть и башня с часами, и места фотозон с граффити.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

И это не первый проект Алены с компанией «Белреконструкция».

— Мне повезло быть частью этого проекта, повезло и в том, что в лице директора компании Сергея Владимировича Нестерова нашла не только единомышленника, но и увлеченного и творческого человека, с которым интересно и комфортно работать — это дорогого стоит.



Фото из архива Алены Занкевич

Дизайн и строительство для Алены — это огромная часть жизни, если не целая жизнь.

— И сейчас я понимаю, что в эту среду я попала действительно благодаря маме. Ведь я с самого детства точила ей карандаши и лезла под руки с расспросами, когда мама закапывалась в ворохе бумаг проектной документации. Я с гордостью всем говорю: я с детства на стройке!



Фото из архива Алены Занкевич

Сама же Любовь Николаевна в 90-е работала на руководящих должностях в нескольких коммерческих фирмах.

В 2004 году она вышла на пенсию, но продолжает заниматься стройкой на даче.





На День строителя, которому в этом году сто лет и который здесь традиционно отмечает вся семья, обязательно приедут друзья и коллеги.

— Строитель — это навсегда! — говорит Любовь Николаевна.

Партнер проекта:

Компания КНАУФ реализует широкую линейку строительных и отделочных материалов, а также предлагает комплектные системы для решения вопросов строительства. Продукция поставляется с заводов КНАУФ из Беларуси, России, Прибалтики, Германии, Дании.

Партнер проекта:

Компания КНАУФ реализует широкую линейку строительных и отделочных материалов, а также предлагает комплектные системы для решения вопросов строительства. Продукция поставляется с заводов КНАУФ из Беларуси, России, Прибалтики, Германии, Дании.