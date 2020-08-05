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«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

05.08.2020 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливана. В ливанском Бейруте устраняют последствия мощного взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв жуткого происшествия – более 100, пострадавших – около 4 000. Сотни спасателей разбирали завалы всю ночь. В стране объявлен трехдневный траур.

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Взрыв прогремел в порту ливанского Бейрута 4 августа во второй половине дня. По мощности его уже сравнили с землетрясением силой 4,5. Едкий дым и звуки сирены. За считанные секунды полгорода превратилось в руины.

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Ударная волна повредила десятки зданий в радиусе нескольких километров от эпицентра происшествия. От стен отлетели балконы. Автомобили на дорогах разбросало в разные стороны. Из офисов выбило двери и стекла. Отголоски взрыва были слышны даже в столице Кипра – Никосии – за 250 километров от места ЧП.

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Ахмат Исмаил, владелец магазина:
Мы оба стояли у входа и почувствовали, как трясется стекло. Я сказал ему: «Возможно это землетрясение». И он решил спросить у соседей, что происходит. Затем мне показалось, будто по Бейруту ударила молния, и все стало красным. А сила от этого удара отбросила меня от входа в магазин. Я звал Ахмада, которого также отбросило от магазина, только в другую сторону.    

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Филипп Арактинги, режиссер (Ливан):
Я видел войну, я снимал ее на камеру. В 2006 году я отправился на юг Ливана, чтобы увидеть ее. 30 дней войны принесли стране колоссальные разрушения. А сейчас для таких же разрушений потребовался лишь один взрыв. Это катастрофа. Я никогда не видел подобного.

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Среди пострадавших – сотрудники ООН и представители иностранных посольств. Власти предупреждают, что данные не окончательные. Многие местные жители числятся пропавшими без вести. Официальная причина трагедии – взрыв почти 3 000 тонн аммиачной селитры.

«Сила удара отбросила меня от входа в магазин». Что говорят местные жители о взрыве в ливанском Бейруте

Контрабандный груз взрывоопасных веществ, который конфисковали много лет назад с одного из судов, хранился в морском складе без соблюдения должных мер безопасности. Детонация селитры произошла из-за сварочных работ, которые проводили на объекте. Для расследования трагического происшествия создана специальная комиссия.

Люди в материале: Ахмат Исмаил, Филипп Арактинги

 
 
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Новости Ливана. В ливанском Бейруте устраняют последствия мощного взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число жертв жуткого происшествия – более...
 
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