﻿ Житель Пинска со знакомой промышляли квартирными кражами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Пинска со знакомой промышляли квартирными кражами

05.08.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из Ивановского, Лунинецкого и Дрогичинского РОВД раскрыли серию квартирных краж, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Житель Пинска со знакомой промышляли квартирными кражами

Установлено, что хищения совершал неработающий, ранее судимый 31-летний житель Пинска. Мужчина привлекал к делу 29-летнюю знакомую. Пара действовала по одному сценарию: садились в первый попавшийся поезд на железнодорожном вокзале и выходили на случайно выбранной станции. Гуляя по городу, они вычисляли пустующие квартиры. Мужчина проникал в помещение, забирал ценные вещи. Обратно уезжали ближайшим поездом.

Так, в Лунинце "гастролеры" наугад звонили в квартиры многоэтажных домов. Когда в одной из них никто не ответил, мужчина подобрал ключи от двери. Непрошеный гость вынес из квартиры два ноутбука, планшет и семь золотых ювелирных изделий. По дороге на вокзал напарники решили избавиться от техники, выбросив ее в озеро. Золотые изделия сдали в скупку в Пинске и Бресте. Хозяйка жилища в это время гостила у матери. Вернувшись домой, увидела открытую дверь, разбросанные по квартире вещи и отсутствие компьютерной техники, после чего позвонила в районный отдел милиции.

Похожий случай произошел в Иваново. В милицию обратилась жительница райцентра, которая в отсутствие дочери присматривала за ее квартирой. Во время очередного визита женщина увидела разбросанные на полу вещи, открытые двери шкафов, а также обнаружила пропажу золотых изделий. Как установлено, возвращаясь домой, фигуранты выбросили ненужные вещи через окно поезда, а украшения сдали в ювелирный магазин Пинска.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сотрудники управления уголовного розыска совместно с коллегами из Ивановского, Лунинецкого и Дрогичинского РОВД раскрыли серию квартирных краж, сообщили БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о «несчастных девчонках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика