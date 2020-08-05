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Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о «несчастных девчонках»

05.08.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О каких силах говорил Александр Лукашенко в послании народу и парламенту, кандидат в президенты Светлана Тихановская не знает, но утверждает, что президент прав только в одном - три женщины-соратницы заменили своих мужчин.  

Об этом она заявила в комментарии РБК.

Напомним, 4 августа глава государства обращался к белорусам с ежегодным посланием и упомянул о событиях в избирательной кампании, остановившись на союзе Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и представителя штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой. Женщины объединились, чтобы добиться честных и прозрачных выборов.

«Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают», - заявил Лукашенко, обращаясь, видимо, к неким силам, которые руководят деятельностью Тихановской.

Тихановская отметила, что полностью не смотрела выступление действующего президента, но слова и «несчастных девчонках» слышала.

«О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать… Но о том, что три девчонки, ну не соврал же… Три боевые подруги, три соратницы - так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин», - заявила Тихановская.

(Напомним, Сергей Тихановский был задержан 29 мая, Валерий Цепкало был вынужден уехать из Беларуси с детьми. По словам Вероники Цепкало, бывшего главу ПВТ планировали задержать, а ее - лишить родительских прав и забрать детей.)

Тихановская обратилась к Меркель

Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель связаться Александром Лукашенко, чтобы передать ему обращение Такой призыв Светлана озвучила в интервью изданию Bild, пишет Deutsche Welle.

«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, – это честных выборов. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», – с такими словами Тихановская обратилась к главе германского правительства. Кандидат в президенты Беларуси также призналась, что боится, так как видит, что Лукашенко «готов сделать, чтобы остаться у власти». По ее словам, страх стал ее «постоянным спутником».

Тихановская напомнила о том, почему ей пришлось увезти детей из страны. Как только она объявила, что включится в президентскую гонку вместо находящегося в СИЗО мужа, ей позвонили. Неизвестный предупредил, что «если она не отзовет свою кандидатуру, ее посадят в тюрьму, а ее дети попадут в детский дом». После этого разговора Светлана тут же переправила детей «в безопасное место за границей».

По словам кандидата, о ситуации узнал ее 10-летний сын, до этого она говорила ребенку, что его отец - в командировке. «Он позвонил мне и сказал: "Мама, я боюсь за тебя». Она добавила, что эти слова сделали ее сильнее. «Я не хочу жить в стране, где мое решение быть кандидатом ставит под угрозу моих детей» - сказала Тихановская.

 
 
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О каких силах говорил Александр Лукашенко в послании народу и парламенту, кандидат в президенты Светлана Тихановская не знает, но утверждает, что президент прав...
 
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