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Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о «несчастных девчонках»
Источник материала: БДГ
О каких силах говорил Александр Лукашенко в послании народу и парламенту, кандидат в президенты Светлана Тихановская не знает, но утверждает, что президент прав только в одном - три женщины-соратницы заменили своих мужчин.
Об этом она
Напомним, 4 августа глава государства обращался к белорусам с ежегодным посланием и
«Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают», - заявил Лукашенко, обращаясь, видимо, к неким силам, которые руководят деятельностью Тихановской.
Тихановская отметила, что полностью не смотрела выступление действующего президента, но слова и «несчастных девчонках» слышала.
«О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать… Но о том, что три девчонки, ну не соврал же… Три боевые подруги, три соратницы - так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин», - заявила Тихановская.
(Напомним, Сергей Тихановский
Тихановская обратилась к Меркель
Светлана Тихановская попросила канцлера Германии Ангелу Меркель связаться Александром Лукашенко, чтобы передать ему обращение Такой призыв Светлана озвучила в интервью изданию Bild,
«Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, – это честных выборов. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», – с такими словами Тихановская обратилась к главе германского правительства. Кандидат в президенты Беларуси также призналась, что боится, так как видит, что Лукашенко «готов сделать, чтобы остаться у власти». По ее словам, страх стал ее «постоянным спутником».
Тихановская напомнила о том, почему ей
По словам кандидата, о ситуации узнал ее 10-летний сын, до этого она говорила ребенку, что его отец - в командировке. «Он позвонил мне и сказал: "Мама, я боюсь за тебя». Она добавила, что эти слова сделали ее сильнее. «Я не хочу жить в стране, где мое решение быть кандидатом ставит под угрозу моих детей» - сказала Тихановская.
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О каких силах говорил Александр Лукашенко в послании народу и парламенту, кандидат в президенты Светлана Тихановская не знает, но утверждает, что президент прав...
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