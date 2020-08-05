﻿ Пять факторов, которые многим мешают накачать пресс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пять факторов, которые многим мешают накачать пресс

05.08.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Усердные скручивания каждый день не всегда помогут накачать идеальный пресс. Фитнес-тренер Сергей Горбатко рассказал о пяти факторах, которые могут мешать прокачке мышц живота.


  • Сергей Горбаткофитнес-тренер, ведет блог в Instagram

Избыток калорий

Скручивания не помогут, если вы потребляете больше калорий, чем вам нужно. Избыток калорий приводит к накоплению запасов жировой ткани, которую невозможно будет убрать упражнениями, не наладив питание.

Потребление продуктов, в которых мало питательных веществ, тоже будет мешать идеальному прессу. «Пустые» калории способствуют потере мышечной массы и увеличению жировой. Например, фастфуд и полуфабрикаты содержат слишком мало белка и много углеводов с жирами, и это будет заметно влиять на качество тела.

Процент жира в организме

Этот показатель важен для рельефного пресса. Жир в теле распределяется неравномерно, но его большая часть, как правило, располагается в абдоминальной области (живота) и бедрах. Физиологически область живота служит запасом жира двух видов — висцерального (окружает органы) и подкожного. Пока вы будете иметь высокий процент жира в организме, вы не сможете увидеть мышцы живота.

Неправильная техника в упражнениях

Во многих упражнениях на пресс задействованы не только мышцы пресса (прямая мышца живота), но и мышца, выпрямляющая позвоночник, прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная. Можно выполнять много повторений, но при этом «чувствовать» мышцы ног или спину, так как при неправильной технике они получают большую нагрузку, чем мышцы живота. Выбирайте простые упражнения, в которых чувствуете целевую работу мышц, которые хотите проработать.


Источник: pixabay.com

Употребление алкоголя

Спиртные напитки в любых количествах влияют на способность организма усваивать белок и препятствует его синтезу, что скажется на росте мышечной ткани и вашем внешнем виде. Кроме того, алкоголь — это калорийный продукт. При этом его калории «пустые» — в них нет белков, жиров и углеводов, из которых состоит обычная еда.

Однообразные упражнения

Нельзя качать только пресс, забывая об остальных мышцах тела — особенно шеи и спины. Однообразные упражнения могут привести к тому, что позвонки в области шеи будут чрезмерно напрягаться, возникнет их перенапряжение и болевой синдром. Из-за него вы будете вынуждены прекратить выполнение упражнений, которые должны были помочь проработать мышцы живота.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневное усердное повторение скручиваний не всегда поможет накачать идеальный пресс. Фитнес-тренер Сергей Горбатко рассказал о пяти факторах, которые могут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Борисовчанка с 3,52 промилле алкоголя везла в авто троих детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика