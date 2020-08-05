Пять факторов, которые многим мешают накачать пресс

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Усердные скручивания каждый день не всегда помогут накачать идеальный пресс. Фитнес-тренер Сергей Горбатко рассказал о пяти факторах, которые могут мешать прокачке мышц живота.



Сергей Горбаткофитнес-тренер, ведет блог в Instagram фитнес-тренер, ведет блог в

Избыток калорий

Скручивания не помогут, если вы потребляете больше калорий, чем вам нужно. Избыток калорий приводит к накоплению запасов жировой ткани, которую невозможно будет убрать упражнениями, не наладив питание.

Потребление продуктов, в которых мало питательных веществ, тоже будет мешать идеальному прессу. «Пустые» калории способствуют потере мышечной массы и увеличению жировой. Например, фастфуд и полуфабрикаты содержат слишком мало белка и много углеводов с жирами, и это будет заметно влиять на качество тела.

Процент жира в организме

Этот показатель важен для рельефного пресса. Жир в теле распределяется неравномерно, но его большая часть, как правило, располагается в абдоминальной области (живота) и бедрах. Физиологически область живота служит запасом жира двух видов — висцерального (окружает органы) и подкожного. Пока вы будете иметь высокий процент жира в организме, вы не сможете увидеть мышцы живота.

Неправильная техника в упражнениях

Во многих упражнениях на пресс задействованы не только мышцы пресса (прямая мышца живота), но и мышца, выпрямляющая позвоночник, прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная. Можно выполнять много повторений, но при этом «чувствовать» мышцы ног или спину, так как при неправильной технике они получают большую нагрузку, чем мышцы живота. Выбирайте простые упражнения, в которых чувствуете целевую работу мышц, которые хотите проработать.



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Употребление алкоголя

Спиртные напитки в любых количествах влияют на способность организма усваивать белок и препятствует его синтезу, что скажется на росте мышечной ткани и вашем внешнем виде. Кроме того, алкоголь — это калорийный продукт. При этом его калории «пустые» — в них нет белков, жиров и углеводов, из которых состоит обычная еда.

Однообразные упражнения

Нельзя качать только пресс, забывая об остальных мышцах тела — особенно шеи и спины. Однообразные упражнения могут привести к тому, что позвонки в области шеи будут чрезмерно напрягаться, возникнет их перенапряжение и болевой синдром. Из-за него вы будете вынуждены прекратить выполнение упражнений, которые должны были помочь проработать мышцы живота.

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