ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В ГАИ организовали тематическую площадку с различными конкурсами и викторинами по ПДД

05.08.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На территории области продолжается комплекс предупредительно-профилактических мероприятий «Безопасные каникулы!», в рамках которого инспекторы ГАИ посещают детские загородные оздоровительные лагеря, где отдыхают несовершеннолетние, а также места массового тяготения детей и подростков.

В ГАИ организовали тематическую площадку с различными конкурсами и викторинами по ПДД

Во дворах и на детских площадках гуляет большое количество детей – одни катаются на роликах и самокатах, другие играют в подвижные игры, третьи – весело проводят время на качелях и за занятием спортом.

В ГАИ организовали тематическую площадку с различными конкурсами и викторинами по ПДД

Сегодня сотрудницы ГАИ посетили одну из крупных игровых площадок вблизи одного из любимых мест несовершеннолетних, где организовали тематическую площадку ГАИ с различными конкурсами и викторинами по Правилам дорожного движения.

В ГАИ организовали тематическую площадку с различными конкурсами и викторинами по ПДД

В решении ситуационных задач и билетов по Правилам дорожного движения совсем маленьким детям помогали их родители, ребята постарше самостоятельно демонстрировали свои знания и умения в дорожной азбуке. За время каникул некоторые ребята подзабыли многие аспекты Правил дорожного движения, но вместе с инспекторами они еще раз проиграли определенные ситуации на дороге и вместе пришли к правильному решению. В игровой форме запоминается легче и быстрее. Лучшие знатоки ПДД получили в подарок от инспекторов ГАИ световозвращающие подвески и брелки на рюкзаки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На территории области продолжается комплекс предупредительно-профилактических мероприятий «Безопасные каникулы!», в рамках которого инспекторы ГАИ посещают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская прокомментировала слова Лукашенко о «несчастных девчонках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика