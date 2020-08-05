В ГАИ организовали тематическую площадку с различными конкурсами и викторинами по ПДД

Источник материала: Виртуальный Брест

На территории области продолжается комплекс предупредительно-профилактических мероприятий «Безопасные каникулы!», в рамках которого инспекторы ГАИ посещают детские загородные оздоровительные лагеря, где отдыхают несовершеннолетние, а также места массового тяготения детей и подростков.





Во дворах и на детских площадках гуляет большое количество детей – одни катаются на роликах и самокатах, другие играют в подвижные игры, третьи – весело проводят время на качелях и за занятием спортом.





Сегодня сотрудницы ГАИ посетили одну из крупных игровых площадок вблизи одного из любимых мест несовершеннолетних, где организовали тематическую площадку ГАИ с различными конкурсами и викторинами по Правилам дорожного движения.





В решении ситуационных задач и билетов по Правилам дорожного движения совсем маленьким детям помогали их родители, ребята постарше самостоятельно демонстрировали свои знания и умения в дорожной азбуке. За время каникул некоторые ребята подзабыли многие аспекты Правил дорожного движения, но вместе с инспекторами они еще раз проиграли определенные ситуации на дороге и вместе пришли к правильному решению. В игровой форме запоминается легче и быстрее. Лучшие знатоки ПДД получили в подарок от инспекторов ГАИ световозвращающие подвески и брелки на рюкзаки.