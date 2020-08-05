Источник материала: Новости Волковыска

Участие в выборах президента Беларуси в первый день досрочного голосования приняли 4,98% избирателей (проголосовали почти 350 тысяч человек). Данная информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.

Меньше всего людей проголосовало досрочно на Гродненщине – 3,39%, а больше всего на Гомельщине – 7,55%.

На Брестчине явка уже составила 4,23% избирателей, на Могилевщине – 4,66%, на Минщине – 4,69%, в Минске – 4,77%, на Витебщине – 5 %.

Согласно ЦИК, в досрочном голосовании в 2010 году участвовали 23,1% избирателей, в 2015-м – 36,05%.

Стоит отметить, что общее число избирателей составляет 6 836 585 человек. Досрочное голосование в нашей стране будет длиться до 8 августа. Основной день выборов назначен на 9 августа.