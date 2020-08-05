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С 4 августа началось досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь.

05.08.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

С 4 августа началось досрочное  голосование на выборах Президента  Республики Беларусь.

С 4 августа началось досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь.

В соответствии с календарным планом досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. Принять участие в досрочном голосовании и осуществить свое конституционное право могут избиратели, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать непосредственно в день выборов. Избирательные участки  в этот период будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Голосование в день выборов на участке для голосования проводится 9 августа с 8.00 до 20.00.

 
 
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С 4 августа началось досрочное  голосование на выборах Президента  Республики Беларусь. В соответствии с календарным планом досрочное голосование...
 
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