Источник материала: Голас Сененшчыны

С 4 августа началось досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь.





В соответствии с календарным планом досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа. Принять участие в досрочном голосовании и осуществить свое конституционное право могут избиратели, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать непосредственно в день выборов. Избирательные участки в этот период будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Голосование в день выборов на участке для голосования проводится 9 августа с 8.00 до 20.00.