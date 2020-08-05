Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»

Источник материала: ОНТ

У футбольного клуба «Минск» – новый главный тренер. Им стал известный белорусский специалист Вадим Скрипченко.

Он уже работал в этом клубе, и именно из него перебрался в российскую премьер-лигу. Последним местом работы Скрипченко было жодинское «Торпедо-БелАЗ». Андрей Разин, который с января 2019 года возглавлял Минск, покинул пост тренера. «Минск» с 18-ю очками занимает 14-ю строку турнирной таблицы. В следующем туре 8 августа команда сыграет с мозырской «Славией».

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