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Суд над Ефремовым по смертельной аварии: «Как же я могу признать вину, если я ничего не помню»
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу уголовного дела в отношении Михаила Ефремова. Напомним, актера обвиняют в ДТП с погибшим, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
Сам Михаил Ефремов
Гражданскую жену погибшего не признали потерпевшей
По делу проходят четверо потерпевших. Это вдова, брат и два сына погибшего.
Авария, за которую судят Ефремова, произошла
Сегодня суд рассмотрел ходатайство гражданской жена погибшего, Ирины Стерховой, о признании ее еще одной потерпевшей по делу. СМИ писали, что Захаров прожил с ней 20 лет.
Как пишет
Суд ходатайство не поддержал.
Обвинение: «Превысил скорость на 25 км/ч»
Дело актера рассматривает судья Елена Абрамова, которая выносила первый приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.
— Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения, —
Ефремов: «Ничего не помню»
— Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню, — передает ТАСС ответа актера на вопрос судьи о признании вины.
Напомним, спустя четыре дня после аварии Ефремов
— Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи, — уточнил его адвокат Эльман Пашаев.
После этого суд приступил к допросу свидетелей. Первым вызвали инспектора ДПС, который составлял протокол о ДТП — полиция прибыла на место через две минуты после происшествия.
Как пишет
Российские СМИ отметили, что в прежних показаниях инспектора ДПС и тех, кто он давал сегодня в суде, есть различия.
Второй сотрудник ДПС,
Будет дополнено.
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Напомним, актера обвиняют в ДТП с погибшим, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
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