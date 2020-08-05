Суд над Ефремовым по смертельной аварии: «Как же я могу признать вину, если я ничего не помню»

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое заседание по существу уголовного дела в отношении Михаила Ефремова. Напомним, актера обвиняют в ДТП с погибшим, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.



Фото: Андрей Любимов / РБК

Сам Михаил Ефремов находится под домашним арестом. На суд его привезли на автомобиле под охраной. В зал заседаний актер заходит молча. Как сообщает «СтарХит», адвокат актера Эльман Пашаев уже пообещал сенсацию на ближайших заседаниях. Правозащитник уверяет, что у него на руках козырь, который доказывает невиновность актера.

Гражданскую жену погибшего не признали потерпевшей

По делу проходят четверо потерпевших. Это вдова, брат и два сына погибшего.

Авария, за которую судят Ефремова, произошла вечером 8 июня . Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой — Сергей Захаров — получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян.

Сегодня суд рассмотрел ходатайство гражданской жена погибшего, Ирины Стерховой, о признании ее еще одной потерпевшей по делу. СМИ писали, что Захаров прожил с ней 20 лет.

Как пишет ТАСС , перед этим женщина представила доказательства того, что проживала с Захаровым длительное время, в частности, документы, подтверждающие оплату похорон, свидетельства соседей и документы о том, что Стерхова и Захаров лечились в одной и той же больнице в одно время, а также ездили вместе в отпуск.

Суд ходатайство не поддержал.

Обвинение: «Превысил скорость на 25 км/ч»



Фото из Twitter

Дело актера рассматривает судья Елена Абрамова, которая выносила первый приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.

— Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения, — цитирует ТАСС гособвинителя.

Ефремов: «Ничего не помню»



Фото: Flickr / Oli Zitch

— Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню, — передает ТАСС ответа актера на вопрос судьи о признании вины.

Напомним, спустя четыре дня после аварии Ефремов записал видеообращение к семье погибшего, в котором просил прощения. Однако уже 3 июля он отказался признавать вину в ДТП.

— Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи, — уточнил его адвокат Эльман Пашаев.

После этого суд приступил к допросу свидетелей. Первым вызвали инспектора ДПС, который составлял протокол о ДТП — полиция прибыла на место через две минуты после происшествия.

Как пишет Mash , сотрудник ДПС заявил на суде, что у Ефремова было до 1,5 промилле, он был сильно пьян. А свидетели аварии рассказали полиции, что за рулем находился именно актер. Но лично инспектор этого не видел. При этом, инспектор ДПС, как сообщает ТАСС , не смог вспомнить, был ли еще кто-то, кроме Ефремова, в его машине в момент аварии, также он не помнит, был ли пристегнут погибший Захаров.

Российские СМИ отметили, что в прежних показаниях инспектора ДПС и тех, кто он давал сегодня в суде, есть различия.

Второй сотрудник ДПС, пишет СтарХит, общался с актером на месте аварии, тот говорил: «Что я наделал, как я виноват!».

Будет дополнено.