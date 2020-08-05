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Названы лучшие игроки 20-го тура чемпионата страны по футболу

05.08.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы лучшие игроки 20-го тура чемпионата страны по футболу

Белорусская федерация футбола определила лучших игроков 20-го тура чемпионата страны. В символическую сборную вошли сразу трое игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Этот клуб добыл волевую победу над БАТЭ со счетом 3:2. Бразильский полузащитник автозаводцев Габриэл Рамос в четвертый раз попал в команду тура, его коллега по амплуа Андрей Хачатурян — в третий, нападающий Дмитрий Антилевский среди лучших оказался впервые. А игроком прошедшего тура признан форвард «Ислочи» Николай Януш. 

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Белорусская федерация футбола определила лучших игроков 20-го тура чемпионата страны. В символическую сборную вошли сразу трое игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ»....
 
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