|
Названы лучшие игроки 20-го тура чемпионата страны по футболу
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация футбола определила лучших игроков 20-го тура чемпионата страны. В символическую сборную вошли сразу трое игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ».
Этот клуб добыл волевую победу над БАТЭ со счетом 3:2. Бразильский полузащитник автозаводцев Габриэл Рамос в четвертый раз попал в команду тура, его коллега по амплуа Андрей Хачатурян — в третий, нападающий Дмитрий Антилевский среди лучших оказался впервые. А игроком прошедшего тура признан форвард «Ислочи» Николай Януш.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская федерация футбола определила лучших игроков 20-го тура чемпионата страны. В символическую сборную вошли сразу трое игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)