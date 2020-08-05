Названы лучшие игроки 20-го тура чемпионата страны по футболу

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола определила лучших игроков 20-го тура чемпионата страны. В символическую сборную вошли сразу трое игроков жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Этот клуб добыл волевую победу над БАТЭ со счетом 3:2. Бразильский полузащитник автозаводцев Габриэл Рамос в четвертый раз попал в команду тура, его коллега по амплуа Андрей Хачатурян — в третий, нападающий Дмитрий Антилевский среди лучших оказался впервые. А игроком прошедшего тура признан форвард «Ислочи» Николай Януш.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram