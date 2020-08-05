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Переобулся: как «Колобайк» пытается спасти репутацию после своей фразы, обидевшей беларусов

05.08.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Велошеринг «Колобайк» все-таки выразил готовность компенсировать штрафы клиентам сервиса, на которых составили административные протоколы. Об этом директор «Колобайка» Вадим Осипчик заявил в свежем комментарии для TUT.by. Он также назвал условие: штрафы компенсируют, только если их выписали за техническое состояние велосипеда. 

При этом Осипчик считает, что велосипеды его шеринга целиком соответствуют нормам международной безопасности. «Он [велосипед] оснащен передней и задней фарой, кроме необходимого комплекта катафотов, сами колеса при засветке сбоку являются огромными светоотражателями. <...> Но световозвращатели, по беларуским правилам, действительно, должны быть оранжевые, а не белые – мы их быстро заменим», – признал бизнесмен.

Велошеринг советует своим клиентам в ближайшее время избегать массовых велопробегов или групповых заездов.

История странных дел «Колобайка»

Мы уже подробно объясняли, как и почему сервис столкнулся с большим общественным осуждением. Негодование беларусов спровоцировала цитата Вадима Осипчика, которую привел TUT.by. «Если вы революционеры и решили участвовать в этих акциях, то будьте такими стойкими до конца – платите штрафы сами. Я понимаю: такая ваша жизненная позиция, но это ваши риски, так почему за ваши действия должен отвечать кто-то другой? Ведь люди, которые выезжают на своих велосипедах, отвечают сами и ни на кого ответственность не перекладывают» – именно так TUT.by пересказал слова бизнесмена.

Этими словами, по интерпретации портала, Осипчик ответил пользователям велошеринга, которые участвовали в так называемых велопробегах солидарности, а потом получили штрафы от ГАИ. Официально претензии правоохранителей состояли в том, что велосипедисты нарушили ПДД. Их транспорт не был оборудован либо зеркалами, либо «правильными» катафотами. Но только клиенты «Колобайка» вину не признают и штрафы платить отказываются. По их мнению, если транспорт прокатный, то и отвечать за его техсостояние и оборудование должен владелец. По такой логике и штрафы – его ответственность.

Вадим Осипчик утверждал, что TUT.by исказил его комментарий.

Затем стало известно, что приложение «Колобайка» пропало из App Store. Это могло случиться после того, как его, например, забросали отрицательными отзывами и низкими оценками. В принципе, многие люди, оскорбленные позицией директора «Колобайка», так и поступили, о чем рассказывали в соцсетях. Но в своем Instagram сервис говорил, что исчезновение его приложения из App Store – «временный сбой». Однако баг как минимум уже четыре дня не исправлен: приложения «Колобайка» в App Store по-прежнему нет.

 
 
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Велошеринг «Колобайк» все-таки выразил готовность компенсировать штрафы клиентам сервиса, на которых составили административные протоколы. Об этом...
 
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