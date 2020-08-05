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Переобулся: как «Колобайк» пытается спасти репутацию после своей фразы, обидевшей беларусов
Источник материала: KYKY>
Велошеринг «Колобайк» все-таки выразил готовность компенсировать штрафы клиентам сервиса, на которых составили административные протоколы. Об этом директор «Колобайка» Вадим Осипчик
При этом Осипчик считает, что велосипеды его шеринга целиком соответствуют нормам международной безопасности. «Он [велосипед] оснащен передней и задней фарой, кроме необходимого комплекта катафотов, сами колеса при засветке сбоку являются огромными светоотражателями. <...> Но световозвращатели, по беларуским правилам, действительно, должны быть оранжевые, а не белые – мы их быстро заменим», – признал бизнесмен.
Велошеринг советует своим клиентам в ближайшее время избегать массовых велопробегов или групповых заездов.
История странных дел «Колобайка»
Мы уже подробно
Этими словами, по интерпретации портала, Осипчик ответил пользователям велошеринга, которые участвовали в так называемых велопробегах солидарности, а потом получили штрафы от ГАИ. Официально претензии правоохранителей состояли в том, что велосипедисты нарушили ПДД. Их транспорт не был оборудован либо зеркалами, либо «правильными» катафотами. Но только клиенты «Колобайка» вину не признают и штрафы платить отказываются. По их мнению, если транспорт прокатный, то и отвечать за его техсостояние и оборудование должен владелец. По такой логике и штрафы – его ответственность.
Вадим Осипчик утверждал, что TUT.by исказил его комментарий.
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Велошеринг «Колобайк» все-таки выразил готовность компенсировать штрафы клиентам сервиса, на которых составили административные протоколы. Об этом...
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