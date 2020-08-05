Переобулся: как «Колобайк» пытается спасти репутацию после своей фразы, обидевшей беларусов

Источник материала: KYKY

Велошеринг «Колобайк» все-таки выразил готовность компенсировать штрафы клиентам сервиса, на которых составили административные протоколы. Об этом директор «Колобайка» Вадим Осипчик заявил в свежем комментарии для TUT.by. Он также назвал условие: штрафы компенсируют, только если их выписали за техническое состояние велосипеда.

При этом Осипчик считает, что велосипеды его шеринга целиком соответствуют нормам международной безопасности. «Он [велосипед] оснащен передней и задней фарой, кроме необходимого комплекта катафотов, сами колеса при засветке сбоку являются огромными светоотражателями. <...> Но световозвращатели, по беларуским правилам, действительно, должны быть оранжевые, а не белые – мы их быстро заменим», – признал бизнесмен.

Велошеринг советует своим клиентам в ближайшее время избегать массовых велопробегов или групповых заездов.

История странных дел «Колобайка»

Мы уже подробно объясняли , как и почему сервис столкнулся с большим общественным осуждением. Негодование беларусов спровоцировала цитата Вадима Осипчика, которую привел TUT.by. «Если вы революционеры и решили участвовать в этих акциях, то будьте такими стойкими до конца – платите штрафы сами. Я понимаю: такая ваша жизненная позиция, но это ваши риски, так почему за ваши действия должен отвечать кто-то другой? Ведь люди, которые выезжают на своих велосипедах, отвечают сами и ни на кого ответственность не перекладывают» – именно так TUT.by пересказал слова бизнесмена.

Этими словами, по интерпретации портала, Осипчик ответил пользователям велошеринга, которые участвовали в так называемых велопробегах солидарности, а потом получили штрафы от ГАИ. Официально претензии правоохранителей состояли в том, что велосипедисты нарушили ПДД. Их транспорт не был оборудован либо зеркалами, либо «правильными» катафотами. Но только клиенты «Колобайка» вину не признают и штрафы платить отказываются. По их мнению, если транспорт прокатный, то и отвечать за его техсостояние и оборудование должен владелец. По такой логике и штрафы – его ответственность.

Вадим Осипчик утверждал, что TUT.by исказил его комментарий.

Затем стало известно , что приложение «Колобайка» пропало из App Store. Это могло случиться после того, как его, например, забросали отрицательными отзывами и низкими оценками. В принципе, многие люди, оскорбленные позицией директора «Колобайка», так и поступили, о чем рассказывали в соцсетях. Но в своем Instagram сервис говорил, что исчезновение его приложения из App Store – «временный сбой». Однако баг как минимум уже четыре дня не исправлен: приложения «Колобайка» в App Store по-прежнему нет.