Источник материала: Кричевская жизнь





Второй день досрочного голосования. Как утверждают наблюдатели Микрорайонного участка для голосования № 8, избиратели проявляют большую активность, чем в предыдущие выборы. А члены участковой комиссии добавляют: приходят и пожилые люди – 1935-1938 годов рождения. Одна бабулька, 1931 года рождения, хоть и записалась для голосования на дому, но пришла сегодня сама. Говорит, мол, без моего голоса не обойтись. Я – за Александра Лукашенко!