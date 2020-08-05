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Второй день досрочного голосования.

05.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Второй день досрочного голосования.

Второй день досрочного голосования. Как утверждают наблюдатели Микрорайонного участка для голосования № 8, избиратели проявляют большую активность, чем в предыдущие выборы. А члены участковой комиссии добавляют: приходят и пожилые люди – 1935-1938 годов рождения. Одна бабулька, 1931 года рождения, хоть и записалась для голосования на дому, но пришла сегодня сама. Говорит, мол, без моего голоса не обойтись. Я – за Александра Лукашенко!

 
 
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Второй день досрочного голосования. Как утверждают наблюдатели Микрорайонного участка для голосования № 8, избиратели проявляют большую активность, чем в...
 
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