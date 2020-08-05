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«Как растить шестерых детей?» Многодетный отец после ДТП с погибшим должен выплатить 53 тысячи рублей

05.08.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Муж должен выплатить родственникам погибшего в ДТП 53 тысячи рублей — для нас это неподъемная сумма», — рассказывает AUTO.TUT.BY многодетная мать Ольга. Ее супруг, виновник аварии, отбывает срок в колонии. Сейчас она одна воспитывает шестерых детей. Женщина не отрицает, что ее муж виноват, но искренне не понимает: где их семье взять такие деньги.


До аварии о семье Шкуратовых писали как о лучшей молодой семье Жлобинщины

«Был дождь, а дедушка шел не по переходу»

Многодетную семью Шкуратовых в Жлобине знают многие — они «Лучшая молодая семья Жлобинщины — 2018», участники многих мероприятий района и городских конкурсов. У супругов шесть детей — старшей дочери 13 лет, младшему сыну еще нет и года. Чтобы обеспечить детей и жену, глава семьи Андрей работал в нескольких местах.

Но 30 июня 2018 года случилась беда: после 16.00 мужчина ехал по городу на своем Mercedes V 230 и попал в аварию — сбил на дороге 86-летнего дедушку, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

— Был дождь, в машине работали дворники. Андрей перестраивался из полосы в полосу, посмотрел в заднее зеркало. Как на дороге появился пешеход, муж не заметил. Дедушка шел по дороге диагонально, держал зонт. Андрей затормозил, но избежать наезда не смог, пешеход погиб на месте, — рассказывает о ДТП Ольга.


Фото: gomel. today

Андрей во время управления автомобилем был трезв. Следственные эксперименты показали, что он мог видеть пешехода и предотвратить наезд. Правда, по мнению семьи, проводили их поверхностно.

Через восемь месяцев дело рассматривали в суде Жлобина. Дочь и внучка погибшего просили суд строго наказать Андрея, обратились с иском на выплату материальной компенсации причиненного морального вреда общей суммой более 200 тысяч рублей.

Защитник обвиняемого обращал внимание судьи, что в семье на тот момент было пятеро детей, Ольга ждала шестого ребенка и находилась в декрете. Просил учесть это и не отправлять Андрея в колонию, чтобы дать возможность растить детей и выплачивать компенсацию.

«Если бы муж работал, то быстрее бы выплатил деньги пострадавшим»

— В результате 5 марта 2019 года Андрея признали виновником ДТП и приговорили к двум годам колонии-поселения, взяли под стражу прямо в зале суда. Также он должен выплатить компенсацию родственникам за причиненный моральный ущерб: дочери погибшего три тысячи рублей и его внучке — 50 тысяч рублей.

Сумма материальной компенсации супругов Шкуратовых шокировала. Они подавали жалобы, опротестовывали приговор, просили уменьшить сумму выплат, но в вышестоящей инстанции приговор оставили без изменений.

— В прошлом году была амнистия, и муж мог бы 5 марта 2020 года быть дома, но из-за неоплаченных исков амнистию к нему не применили. Даже несмотря на то, что ему дали положительные характеристики в колонии. В этом году тоже была амнистия, я заранее обращалась в Верховный суд, прокуратуру, МВД, Администрацию президента — просила внести многодетных образцовых отцов в льготную категорию осужденных. Безуспешно…

Сейчас женщина с детьми живет на детское пособие в тысячу рублей, также она подала иск на алименты с заработка мужа, который он получает в колонии. Ольга уверена: если бы Андрей был дома, то принес бы гораздо больше пользы — смог работать в нескольких местах, кормил бы семью и быстрее выплачивал деньги пострадавшим.

— Больше всего расстраивает, что все упирается в деньги: если бы они были, то человека из колонии могли бы отпустить и частично наказание было бы погашено, а раз их нет — то и сиди дальше. Мне одной сложно воспитывать шестерых детей, нужна моральная поддержка мужа, материальная помощь, — говорит Ольга. — Мы все же надеемся, что сумму по гражданскому иску уменьшат. Недавно я написала письмо в Генеральную прокуратуру, планирую обращаться в Верховный суд.

На суде внучка погибшего сказала, что дедушка фактически был для нее отцом

Комментировать ситуацию потерпевшая, внучка погибшего Светлана не захотела.

Согласно материалам дела, в суде девушка говорила, что дедушка фактически был для нее отцом — вместе с бабушкой он ее растил и воспитывал, поэтому его гибель была для нее серьезной психологической травмой и ухудшила здоровье.

Девушка и ее мать отметили, что обвиняемый даже не извинился перед ними за произошедшее и помощи не оказывал. Обе они просили для водителя строгого наказания.


Выдержка из приговора

Какие сроки и компенсации назначали за смертельные ДТП с пешеходами

Разумеется, какой-то общей схемы, по которой определяется размер моральной компенсации, у судей нет. Каждый случай индивидуален. Отдельной статистики по размерам назначенных компенсаций не ведется. Да и вообще оценивать эти цифры с моральной точки зрения сложно и, пожалуй, недопустимо. Мы посмотрели, какие суммы назначали к выплатам обвиняемым по громким авариям, о которых мы писали раньше. Разбежка на самом деле очень большая — от 10 до 90 тысяч рублей.

  • В 2016 году водитель сбил на зебре маму с двумя детьми — женщина погибла, один ребенок получил травмы. Водитель получил два с половиной года колонии-поселения и должен был выплатить 15 тысяч рублей за моральный вред. Через некоторое время дело пересмотрели и приговор смягчили — разрешили водителю отбывать наказание дома.

  • За двух сбитых насмерть женщин на улице Свердлова в Минске в 2017 году водителя приговорили к четырем годам колонии-поселения и выплате материальной компенсации морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 90 тысяч рублей.
  • Бывает, что приговор вышестоящий суд ужесточает. Так произошло после ДТП, в котором женщина на Mitsubishi Outlander сбила внезапно выбежавшую на дорогу 5-летнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы. Сначала водителя приговорили к двум годам «домашней химии» и 10 тысячам рублей компенсации, а после пересмотра срок увеличили до четырех лет, а компенсацию до 30 тысяч рублей.
  • За ДТП в 2019 году, в котором Mercedes Sprinter на зебре насмерть сбил 12-летнюю девочку, водитель получил три с половиной года колонии-поселения и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей матери девочки.
  • За ДТП на трассе М1, в котором погиб пьяный пешеход, суд приговорил водителя к трем годам колонии-поселения и выплате материальной компенсации в размере 10 тысяч рублей.
  • Водитель грузовика, в 2017 году насмерть сбивший ребенка у ТЦ «Замок», получил 5 лет колонии общего режима, а с его сына, владельца авто, суд взыскал материальную компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей в пользу бабушки погибшей девочки.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчина ехал по городу на Mercedes V 230 и попал в аварию: сбил на дороге 86-летнего дедушку, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
 
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