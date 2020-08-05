«Медленно, закрывая глаза от наслаждения». Мнение о том, как отечественная реклама оскорбляет женщин

Источник материала: Tut.by

Анна Петрова увидела наружную рекламу отечественных глазированных сырков — и была впечатлена. О том, почему даже товары для детей нам пытаются продать с помощью секса — в этой колонке.

Давненько не было свеженьких примеров сексистской рекламы — 2020-й год все-таки. Но отечественный производитель не подвел. На этот раз нас «порадовала» реклама глазированных сырков, красиво разъезжающая по улицам столицы.

Одна из пользовательниц фейсбука выложила снимок и дополнила его подписью:

«И это о моем любимом сырке с девочкой… Теперь даже и не знаю, правильно ли я его „использовала“ все это время…»



Фото предоставлено читательницей tut.by

И действительно: покусились на святое — любимые наши глазированные сырки. Кстати, даже не будучи маркетологом, можно предположить, что главные поклонники этого товара — дети, а главные покупатели — родители. И вот в рекламу такого, казалось бы, безобидного продукта снова умудрились вместить все существующие гендерные стереотипы и навязанные социальные роли. Давайте разложим по полочкам, что не так.

Услада для мужчин

Мы уже как-то возмущались тем, что в нашей культуре невозможно прорекламировать майонез, не вылив его предварительно на женское лицо. Еще один популярный прием — женщина ест. Но не просто ест, а делает это, соблазняя мужчину, облизывая и постанывая.

В этом случае авторы даже не скрывают своего посыла — если иллюстрации недостаточно, есть и поясняющая подпись, рассказывающая нам о том, что «Алена медленно и аппетитно откусывает глазированный сырок, закрывая глаза от наслаждения. Алена знает, как понравиться парню».

Господи, двадцать первый век на дворе и Шендеровича шеймят за сексуальные домогательства , а в параллельной реальности девушку учат сексуально есть глазированный сырок для того, чтобы понравиться парню.

Кстати, фраза «Будь как Алена» как бы намекает нам на то, что целевой аудиторией рекламы наконец-то становятся женщины. Но звучащий в ней главный посыл — «Алена знает, как понравиться парню» — сводит все усилия на нет.

Конвенциональная красота

Использование в рекламе конвенциональных красоток — еще один частый прием. Это всегда строго определенные стандарты красоты: молодые женщины модельной внешности, стройные, с длинными волосами, с макияжем, в платье или юбке. Сегодня часто можно услышать о том, что бодипозитив — это призыв к тому, чтобы запустить себя и заполнить все вокруг страшными, неухоженными женщинами. Просто смешно. Стоит сесть и посмотреть несколько рекламных роликов — и мы поймем, что красота вовсе не бывает разной.

На днях в социальных сетях гулял крик души на тему того, как уродливы стали модели и «когда кончится это мракобесие?», с подборкой фотографий наиболее ярких, на взгляд автора, представительниц этой «жуткой» тенденции. И это очень ярко иллюстрирует, что никто не хочет никакого разнообразия форм: сделайте нам красиво — так, как мы привыкли.

Ну вот с Аленой, слава богу, все в порядке: сырок она ест при полном макияже, в платье с обнаженными плечами и со свежей укладкой.

Пошлость и плохой вкус

На протяжении многих лет сексуальность активно эксплуатировалась в рекламе, в том числе и крупных мировых брендов. Сколько было скандально известных «сексуальных» рекламных компаний, начиная от Calvin Klein, Yves Saint Laurent и Tom Ford, заканчивая Puma и United Colors of Benetton.



Один из кадров запрещенной рекламной кампании Tom Ford / Источник: pinterest.com

Но по крайне мере это было сделано эстетично и качественно с точки зрения дизайна. Да и не так унизительно для женщин, как современная реклама мандаринов про «единственную шкуру, которую ты снимал», или вот глазированного сырка, который нужно съесть, «закрывая глаза от наслаждения», чтобы понравиться парню.

При чем тут женские права?

Потому что недавно очередную женщину, решившуюся на развод с мужем, тот убил и расчленил. И знаете, каким образом взаимосвязаны эти факты? Тем, что в патриархальной культуре женщину воспринимают как вещь. Она принадлежит мужчине, и он может делать с ней все, что посчитает нужным: учить, как правильно есть глазированный сырок, забирать деньги и ключи от квартиры, убивать, если она решает от него уйти.

Именно поэтому в мире выбирают особую оптику, которая не позволяет подобной рекламе дойти до потребителя. Например, недавно компании Audi пришлось принести извинения за рекламу, где на фоне автомобиля маленькая девочка ест банан. И правда, учитывая чувствительность современного общества, пора бы уже перестать пихать все подряд женщинам в рот.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. На момент публикации LADY не получила от производителя ответа на письменный запрос о комментариях по поводу данной рекламы.