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Огромный астероид сегодня пролетит вблизи от Земли
05.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле вечером 5 августа. Его размер сопоставим с размером футбольного поля: от 84 до 190 метров.
К слову, пролетающие рядом с Землей астероиды считаются обычным
Специалисты американского космического агентства оценивают расстояние в 13,2 млн. км. между Землей и космическим объектом, таким образом астероид 2009 PQ1 можно отнести к потенциально опасным.
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Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле вечером 5 августа. Его размер сопоставим с размером футбольного поля: от 84 до 190 метров. К слову, пролетающие рядом с...
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