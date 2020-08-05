Огромный астероид сегодня пролетит вблизи от Земли

Источник материала: Вороновская газета





Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле вечером 5 августа. Его размер сопоставим с размером футбольного поля: от 84 до 190 метров.

К слову, пролетающие рядом с Землей астероиды считаются обычным космическим явлением. В год их насчитывается около 200. Обычно наибольшую опасность они представляют не для жителей Земли, а для космических аппаратов. Однако некоторые потенциально опасные астероиды при столкновении с планетой могут вызвать настоящую катастрофу.

Специалисты американского космического агентства оценивают расстояние в 13,2 млн. км. между Землей и космическим объектом, таким образом астероид 2009 PQ1 можно отнести к потенциально опасным.

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