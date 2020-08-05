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Огромный астероид сегодня пролетит вблизи от Земли

05.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Огромный астероид сегодня пролетит вблизи от Земли

Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле вечером 5 августа. Его размер сопоставим с размером футбольного поля: от 84 до 190 метров.

К слову, пролетающие рядом с Землей астероиды считаются обычным космическим явлением. В год их насчитывается около 200. Обычно наибольшую опасность они представляют не для жителей Земли, а для космических аппаратов. Однако некоторые потенциально опасные астероиды при столкновении с планетой могут вызвать настоящую катастрофу.

Специалисты американского космического агентства оценивают расстояние в 13,2 млн. км. между Землей и космическим объектом, таким образом астероид 2009 PQ1 можно отнести к потенциально опасным.

https://grodnonews.by

 
 
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Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле вечером 5 августа. Его размер сопоставим с размером футбольного поля: от 84 до 190 метров. К слову, пролетающие рядом с...
 
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