ЦИК назвал процент явки в первый день досрочного голосования

ЦИК Беларуси сообщает о 5 процентах избирателей, пришедших в первый день на участки.

Больше всего граждан проголосовало в Гомельской области (7,55%), меньше всего – на Гродненщине (3,39%).

В Витебской области проголосовало 5%, в Минской – 4,69%, в Могилевской – 4,66%, в Брестской – 4,23%. В Минске на участки пришло 4,77% избирателей.

Общее количество проголосовавших по стране, по данным ЦИК, составило 4,98%.

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» отмечает, что введенные Центризбиркомом квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

«Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов - принципа гласности, - подчеркнули правозащитники. - Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены УИК и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава».

Напомним, участие в досрочном голосовании – добровольное, объяснять причину неявки никому не нужно.

Приходить ли на досрочное голосование?

Правозащитники и штабы независимых кандидатов призывают не голосовать досрочно. У них есть обоснованные подозрения в возможных фальсификациях результатов досрочного голосования, пишут naviny.by .

По данным правозащитников, на предыдущих выборах отмечались факты завышения явки на досрочном голосовании – официальные цифры проголосовавших, которые в итоге объявляли комиссии, оказывались выше числа избирателей, которых наблюдатели считали «по головам».

Кроме того, на всех избирательных участках страны одинаковые печати, их оттиски абсолютно идентичные. Проконтролировать, какой именно печатью опечатывается урна на каждом конкретном участке. Урны ночью находятся под охраной милиции, что тоже исключает контроль со стороны наблюдателей и избирателей.

Есть и еще много причин, по которым правозащитники не советуют участвовать в досрочном голосовании.

Если на работе или в институте просят голосовать досрочно, можно просто отказаться – любое принуждение к этому считается преступлением.

Если имеют место прямые угрозы – обещание лишить премии или не продлить контракт, нужно постараться зафиксировать факты принуждения. Запись видео угроз на собрании или на встрече в коллективе можно опубликовать в соцсетях, передать наблюдателям, штабам независимых кандидатов, журналистам.