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Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов

05.08.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов

Они уже совершили 127 полетов и произвели 625 сбросов воды. Кроме того, к местам ликвидации пожаров доставлены десятки спасателей. Летный и технический составы МЧС Беларуси в Турции будут находиться до октября.

Авиаторы МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции. Они уже совершили 127 полётов

Наши спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. В списке Греция, Россия, Латвия и Грузия. Также оказывалась помощь пострадавшим от наводнения жителям Сербии.   

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Новости Беларуси. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям, сообщили в программе Новости «24...
 
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