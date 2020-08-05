В Чижовке продают «однушку» в советском доме по 1860 долларов за «квадрат». Это вообще как?

Источник материала: Tut.by

В Москве и Киеве в последние годы становится все популярнее формат маленьких квартир по 20 квадратных метров, которые предлагает не только вторичный, но и первичный рынок. А иногда и с отделкой. У нас пока этот формат не так популярен, но при желании можно найти интересные варианты до 40 тысяч долларов. И вот один (и пока единственный) из них. А как вы думаете, это нормально за такие деньги? Голосуйте внизу статьи.





Однокомнатная квартира находится на улице Кабушкина, 76, — это в Чижовке недалеко от кольцевой. Жилье расположено на пятом этаже пятиэтажки 1972 года постройки.





Общая площадь — 21,2 квадратного метра. Жилая площадь — 11 метров. Площадь кухни — 4,4 метра. Высота потолка — 2,48 метра.





Несмотря на это, пространство внутри квартиры организовали грамотно и сделали из нее студию с нормальным ремонтом. Выглядит изнутри это так:

































Стоит такая микроквартира 39,5 тысячи долларов, или 1860 долларов за «квадрат». В цену входит встроенная кухня.

Отметим, что такие квартиры рассчитаны, как правило, на молодых людей без семьи в городах с высокой плотностью застройки. А нормальный ли это вариант для Минска по цене почти в 1900 долларов за метр?

Опрос Как вам такая квартира за 39,5 тысяч долларов? Хороший вариант, тем более — с ремонтом 10% Нет, лучше доплатить и купить обычную «однушку» 43% Вариант хороший, но цена — высокая 47% С этого устройства голос уже учтен 501 ответ