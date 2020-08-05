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На Петровщине в Минске открыли универсальный спортивный комплекс

05.08.2020 17:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Петровщине в Минске открыли универсальный спортивный комплексМинске открыли универсальный спортивный комплекс" class="one-news__figure-img">

Наследие II Европейских игр – теперь для всех активных и спортивных! В Минске сегодня открылся универсальный спорткомплекс.

Во время игр объект выполнял роль павильона для питания спортсменов. Отныне ему нашли новое, не менее полезное применение. Переоборудовали в большой спортивный центр с семью залами. Два игровых, тренажерных, хореографических и один для занятий акробатикой. И двери открыты не только для юных спортсменов, но и всех любителей активного образа жизни. 

По соседству с комплексом – школа по фигурному катанию. А с такой дополнительной площадкой спортивных секций в районе станет еще больше. К слову, будущие чемпионы уже пообещали усердно работать на высокие результаты. 

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Теги: Минск
 
 
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Наследие II Европейских игр – теперь для всех активных и спортивных! В Минске сегодня открылся универсальный спорткомплекс. Во время игр объект выполнял роль...
 
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