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Тепло, но в выходные придут грозовые дожди: прогноз погоды на 6 августа

05.08.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло, но в выходные придут грозовые дожди: прогноз погоды на 6 августа

Средняя температура сейчас до четырех градусов выше нормы. И пока погода существенно не изменится, правда, в предстоящие выходные придут грозовые дожди.  

Завтра атмосферными процессами будет управлять обширный малоподвижный антициклон с центром над Калининградской областью. Медленно смещаясь в восточном направлении, он будет удерживать теплую, сухую и комфортную погоду. 

В четверг – переменная облачность. И преимущественно без осадков. Влажность от 30% по востоку до 80% по западу. Ветер северный слабый. Атмосферное давление будет слабо падать. 

В восемь утра температура воздуха составит от +15°C по западу до +21°C по юго-востоку. В середине дня по Гомельской области воздух прогреется до +31°C. А вот по Брестской самые низкие значения – +24°C. В столице лишь на пару градусов выше. К вечеру температура немного понизится: от +21°C в северных районах до +27°C в юго-восточных.   

До выходных погоду в стране продолжит формировать теплый антициклон, а значит ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. А вот в субботу начнутся дожди – в основном по северу страны и кратковременные. Температура воздуха ночью +9°C …+16°C, по югу до +17°C, днем от +24°C по северо-западу до +30°C по юго-востоку. 

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Средняя температура сейчас до четырех градусов выше нормы. И пока погода существенно не изменится, правда, в предстоящие выходные придут грозовые дожди.   Завтра...
 
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