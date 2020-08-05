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«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области избиратели активно идут на участки. Они массово выражают свою гражданскую позицию. Только в Минской области явка в первый день досрочного голосования составила 4,69 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Тысячи людей пришли проголосовать во всех районах области. Сайты открылись в 10 часов утра. Для желающих проголосовать заранее созданы все необходимые условия.
Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая также сделала свой выбор в Смиловичах, а затем поделилась впечатлениями от Послания Президента народу и парламенту.
Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Оксана Пиляк, председатель избирательной комиссии Рассветовского участка для голосования № 7:
В Клецком районе создано 28 избирательных участков. Они расположены на базе образовательных и социально-культурных объектов. Повсюду создана безбарьерная среда для комфорта людей с ограниченными возможностями. Кстати, голосуют досрочно представители разных профессий, в том числе врачи.
Анастасия Крук:
Екатерина Рабцевич, член участковой комиссии первого Советского избирательного участка № 4:
Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00, затем с 16:00 до 19:00. В воскресенье, 9 августа, голосовать можно с 08:00 до 20:00.
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«Избиратели идут голосовать активно, отдают свой голос». Как проходят досрочные выборы Президента в Клецком районе
Новости Беларуси. В Минской области избиратели активно идут на участки. Они массово выражают свою гражданскую позицию. Только в Минской области явка в первый день...
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