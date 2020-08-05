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Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

05.08.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Александр Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.

Около 2,5 часа длилось интервью. Были затронуты вопросы взаимоотношений Президента Беларуси с действующими и бывшими главами других государств, а также ситуация в регионе, внешнеполитическая тематика, конфликт в Украине. Вопросы внутреннего развития Беларуси и проходящая избирательная кампания были в центре внимания. 

Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, а еще откровенно ответил на вопросы личного характера – о взаимоотношениях в семье, поделился воспоминаниями из детства.

Дмитрий Гордон в конце разговора признался, что давно хотел сделать с главой белорусского государства интересное человеческое интервью, а также поделился впечатлениями от общения Александром Лукашенко. 

Журналист отметил огромный опыт Президента Беларуси, который вел переговоры с разными мировыми лидерами и был свидетелем многих исторических событий.

Дмитрий Гордон руководит одним из самых влиятельных в Украине общественно-политических интернет-изданий «ГОРДОН». Оно входит в топ-15 новостных СМИ Украины. Он также ведет несколько каналов на YouTube, где общее количество подписчиков более 2,2 млн. Еще в 1995 году Дмитрий создал и возглавил газету «Бульвар Гордона», она и сейчас – один из самых массовых украинских еженедельников. Также с 1996 года является ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на украинских телеканалах.


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Александр Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА. Около 2,5 часа длилось интервью. Были затронуты вопросы...
 
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