Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.

Около 2,5 часа длилось интервью. Были затронуты вопросы взаимоотношений Президента Беларуси с действующими и бывшими главами других государств, а также ситуация в регионе, внешнеполитическая тематика, конфликт в Украине. Вопросы внутреннего развития Беларуси и проходящая избирательная кампания были в центре внимания.

Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, а еще откровенно ответил на вопросы личного характера – о взаимоотношениях в семье, поделился воспоминаниями из детства.

Дмитрий Гордон в конце разговора признался, что давно хотел сделать с главой белорусского государства интересное человеческое интервью, а также поделился впечатлениями от общения Александром Лукашенко.

Журналист отметил огромный опыт Президента Беларуси, который вел переговоры с разными мировыми лидерами и был свидетелем многих исторических событий.

Дмитрий Гордон руководит одним из самых влиятельных в Украине общественно-политических интернет-изданий «ГОРДОН». Оно входит в топ-15 новостных СМИ Украины. Он также ведет несколько каналов на YouTube, где общее количество подписчиков более 2,2 млн. Еще в 1995 году Дмитрий создал и возглавил газету «Бульвар Гордона», она и сейчас – один из самых массовых украинских еженедельников. Также с 1996 года является ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на украинских телеканалах.





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